Diego Luna se transformó en una mujer transgénero en “Berlin, I love you”

La actriz Scarlett Johansson abandonó el año pasado el proyecto de filmación de “Rub and Tug”, en el que interpretaría a una mujer transexual, ante la ola de críticas que recibió.

“A la luz de las recientes preguntas éticas planteadas en torno a mi casting como Dante ‘Tex’ Gill he decidido retirarme respetuosamente del proyecto. Nuestra comprensión cultural de las personas transgénero continúa avanzando y he aprendido mucho de la comunidad desde que hice mi primera declaración sobre mi casting y me di cuenta de que era insensible. Tengo una gran admiración y amor por la comunidad trans y agradezco que la conversación sobre la inclusión en Hollywood continúe”, declaró Scarlett.