Torrico sobre amenazas evistas: “Están buscando muertos y enfrentamientos; nosotros no se los vamos a dar”

Los sectores evistas amenazaron con impedir el desarrollo de las elecciones si Evo Morales no está en la papeleta electoral

Fuente: Unitel

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que los evistas “ya no tienen la fuerza necesaria” para movilizar a sus bases luego que estos sectores amenazaran con impedir el desarrollo de las elecciones generales si Evo Morales no es habilitado.

“Están buscando muertos y enfrentamientos; nosotros no se los vamos a dar. No tienen músculo, no les da. La gente los vio como un cáncer para el país. Solo amenazan y amenazan. ¿Cuánto de dinero y fuerza necesitan? No les va a dar, solo están amenazando, ahora si lo hacen, la ley les va a caer”, sostuvo Torrico.

