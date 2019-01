El hermano de Kevin Spacey asegura que el actor y él sufrieron abusos de su padre

El actor Kevin Spacey, en un tribunal de Nantucket (Massachusetts) el pasado lunes. NICOLE HARNISHFEGER AP

Randall Fowler afirma que el comportamiento del protagonista de ‘House of Cards’, quien ahora afronta cargos por acoso sexual, son consecuencia de su infancia

El pasado lunes Kevin Spacey tuvo que acudir a los tribunales para defenderse de las acusaciones de abuso sexual que un joven de 20 años hizo en su contra. Ahora, el hermano mayor del actor, Randall Fowler, ha declarado que el intérprete está siguiendo un patrón de comportamiento que marcó su padre, Thomas Geoffrey Fowler, quien supuestamente abusó de ambos cuando eran niños.

“Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre, (…) y 40 años después me entero de que se ha convertido en él”, declaró Fowler en el podcast Drew and Mike Show el pasado lunes. “Es asqueroso”, agregó.

Según las declaraciones de Fowler, que en la actualidad no tiene relación con el intérprete, él fue capaz de escapar de los abusos de su padre apenas cumplió la mayoría de edad, pero que Spacey, quien se quedó cinco años más en el hogar familiar, lidió con los abusos convirtiéndose él mismo en “la criatura”, que es la forma en la que Fowler define a su progenitor. “Mi percepción es que todo eso arruinó gran parte de mi vida adulta. Mi hermano, por otro lado, se hizo actor, ganó mucho dinero, poder e influencia y lo utilizó para atraer a sus presas. (…) Lo hizo y se salió con la suya durante 40 años”.

El estadounidense, de 62 años, también ha apuntado a las personas que rodean al actor, que a su parecer “son igual de culpables que Kevin”. “Él tenía a todas esas personas protegiéndolo durante 40 años. Nunca nadie dijo nada, todos vivían en silencio, pero en cuanto apareció la primera acusación [de abuso] todos saltaron del barco como si de la nada les hubiera crecido una conciencia”, exclama.

Esta no es la primera vez que Fowler habla sobre los abusos que sufrieron a manos de su progenitor. Poco antes de publicar su libro autobiográfico, A moment in time: Living in the shadow, en 2017, realizó una entrevista con The Daily Mail en la que afirmó que su padre formaba parte del Partido Nazi Americano y que regularmente les pegaba y abusaba de ellos. “Había tanta oscuridad en nuestra casa que es difícil de imaginar. Era completamente miserable”, afirmó entonces. “Kevin intentó ignorar todo lo que pasaba envolviéndose en una burbuja emocional y terminó quedándose sin sentimientos”, agregó.

Spacey se enfrenta en la actualidad a más de 30 denuncias por supuesto asalto sexual en Los Ángeles e Inglaterra. El caso que lo llevó a los tribunales a principios de semana es el de William Little, hijo de una famosa expresentadora de un canal de televisión de Boston, que acusa al protagonista de House of Cards de abusar de él sexualmente en 2016, mientras trabajaba en el bar Club Car limpiando mesas. Spacey ha defendido su inocencia y ha negado que se tratara de un abuso.