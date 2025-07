El gobierno tiene información de gente armada en el trópico, pero no habla de intervención

COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Los cocaleros de base conforman uno de los anillos de segurdad de Morales. Foto: captura pantalla

eju.tv

Ríos: Evo permanece en el Trópico rodeado de 3 anillos de seguridad conformados por extranjeros y dirigentes "altamente armados". ¿Elecciones en jaque?: amenazas del evismo de boicotear los comicios incrementan la incertidumbre electoral. Indecisión electoral marca la pauta: crece el voto residual y ningún candidato despega.

Ríos: Evo permanece en el Trópico rodeado de 3 anillos de seguridad conformados por extranjeros y dirigentes “altamente armados”

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, reveló este lunes que Evo Morales cuenta con una estructura de seguridad organizada en tres anillos, con presencia de personas extranjeras armadas y dirigentes radicales, lo que “configura un entorno de tensión que afecta a la población del Trópico de Cochabamba”. “Tenemos dirigentes y compañeros patriotas que nos han informado sobre los tres anillos de seguridad que rodean al señor Evo Morales. El primero estaría compuesto por personas extranjeras, altamente armadas, cuya identidad no revelaremos por razones de confidencialidad, pero sabemos que están altamente armados”, afirmó Ríos en conferencia de prensa. El segundo anillo estaría conformado por dirigentes leales a Morales, “dispuestos a actuar como un escudo humano». Mientras que el tercer anillo estaría integrado por pobladores movilizados, con elementos de defensa artesanal como escudos y lanzas, además de asentamientos improvisados en zonas rurales.

¿Elecciones en jaque?: amenazas del evismo de boicotear los comicios incrementan la incertidumbre electoral

La incertidumbre nuevamente reflota en el ambiente electoral tras las recientes advertencias del expresidente Evo Morales y sus sectores afines, quienes nuevamente han amenazado con impedir la realización de las elecciones generales de agosto venidero si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no lo habilita como candidato. El evismo insiste en que hubo una tramoya para dejarlo fuera de carrera, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le impide postularse nuevamente. El ampliado del evismo, que se llevó a cabo el pasado sábado en la sede de los cocaleros del trópico de Cochabamba, lanzó nuevas amenazas contra el proceso electoral si no se registra de forma inmediata la candidatura de Evo Morales y restituye la personería jurídica del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). “Vamos a ver si se realizan las elecciones el 17 de agosto, (…) si no estamos en la contienda no hay elecciones, no hay miedo, ahí van a ver”, declaró Morales.

Diputada Nayar presenta denuncia penal contra Ruth Nina y exige su aprehensión inmediata

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar presentó una denuncia penal contra Ruth Nina, jefa del extinto partido Pan-Bol, por sus declaraciones emitidas en un encuentro político evista, en Lauca Ñ, Cochabamba, el pasado fin de semana, Y exigió su aprehensión inmediata. “Se necesita evitar que esta gente busque la suspensión del proceso de las elecciones generales. Ruth Nina es un riesgo inminente, motivo por el cual debe estar tras las rejas”, manifestó la diputada. Las declaraciones de Nina: “en vez de contar votos, van a contar muertos”, emitidas el sábado pasado, causaron molestia en la población por instigar públicamente a la violencia para frenar el proceso electoral. Esas declaraciones configuran un delito penal y atentan contra el proceso democrático, denunciaron. Nayar también recordó que su colega, la diputada Luciana Campero, presentó hace unas semanas una denuncia penal contra Evo Morales por presunta instigación pública a delinquir y amenazas.

Santa Cruz: Dirigente evista justifica agresiones a casa de campaña de Andrónico y afirma que es el «resultado de sus mentiras»

Luego que el fin de semana se registraron dos enfrentamientos en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, durante los actos de proclamación del candidato presidencial Andrónico Rodríguez, el secretario orgánico de la Federación Única de Campesinos evistas, Eufronio Herrera, justificó este lunes las agresiones registradas en la casa de campaña e indicó que son consecuencias de las “mentiras» del dirigente cocalero y también presidente de la Cámara de Senadores. “No solamente fue gente de Evo, sino toda la izquierda y la gente que reacciona ante las mentiras de Andrónico y la derecha. Son compañeros que han visto los 14 años de gestión de Evo Morales sin crisis, sin problemas de combustible ni de la canasta familiar. Esa gente también reacciona”, declaró Herrera, tras justificar los hechos de violencia. Asimismo, remarcó que las acciones violentas se pueden volver a repetir si Rodríguez no da un paso al costado y advirtió que su liderazgo se encamina al “precipicio”.

Indecisión electoral marca la pauta: crece el voto residual y ningún candidato despega

A 34 días de las elecciones generales en el país, las encuestas reflejan un fenómeno que inquieta a los frentes políticos que buscan estar al frente de la administración del país por los próximos cinco años y es que el respaldo a los principales candidatos no crece; en tanto, el voto en blanco, nulo y los indecisos mantienen su tendencia a incrementar en los porcentajes; así se colige tras la más reciente encuesta nacional de la red Unitel, difundida la pasada jornada, que confirma esta propensión al mostrar que los votos residuales superan a cualquiera de los aspirantes. Según el estudio realizado por Ipsos Ciesmori para Unitel entre el 5 y el 7 de julio, los indecisos representan el 11,3 %, los votos nulos el 12,5 % y los blancos el 8,2 %, lo que hace un total del 31,9 %, que supera por mucho el apoyo registrado por los principales contendientes, ya que Samuel Doria Medina registra un 18,7 % y Jorge Tuto Quiroga el 18,1 %. Más abajo aparecen Andrónico Rodríguez con un 11,8 % y Manfred Reyes Villa con el 8,2 %.

Ministro de Minería reconoce que ‘estamos fregados’ por el combustible y espera que ‘mediante Dios’ se pueda llegar a elecciones

El ministro de Minería, Alejandro Santos, acusó a la Asamblea Legislativa por la falta de combustibles, particularmente el diésel que requiere el sector productivo. Incluso mencionó a Dios y se puso en sus manos para poder llegar a las elecciones en este panorama. “Mediante Diosito y la decisión del presidente, tendríamos que ir normalizando (el combustible), pero las filas ahora van aumentando por la no aprobación de los créditos que están durmiendo años y años en el parlamento nacional”, dijo Santos este lunes. La autoridad recalcó que esto no es culpa del presidente o los ministros, sino de la Asamblea. El ministro dijo que ya es tarde para la aprobación de créditos que solucionen el tema del combustible mediante la provisión de dólares antes de las elecciones, puesto que ese no es un proceso que realice de la noche a la mañana. “Mediante Dios, yo creo que vamos a llegar a las elecciones y el que venga, vean pues los candidatos soluciones estructurales”, afirmó.

Buses operan al mínimo por falta de diésel en la Terminal terrestre de Cochabamba

La crisis del diésel ha alcanzado niveles alarmantes en Cochabamba. El sindicato de ómnibuses de la Terminal Terrestre se declaró en emergencia este lunes, luego de que el abastecimiento de combustible se redujera a tal punto que actualmente solo el mínimo de los buses está operando. “Estamos operando apenas con tres o cuatro buses de cada diez. El resto está parado por falta de diésel. Hay unidades que llevan hasta dos o tres días haciendo fila en los surtidores”, denunció Ernesto Zegarra, ejecutivo del sindicato. Más de 120 empresas de transporte han sido afectadas, con buses varados, rutas canceladas y pasajeros sin poder viajar. A esto se suma la preocupación por el alza de pasajes, que en algunos casos ha llegado a superar el tope establecido por la ATT. Por ejemplo, el boleto a Santa Cruz ya bordea los Bs 140, cuando su tarifa referencial es de Bs 130. Según los transportistas, muchos se ven obligados a recurrir al mercado negro para poder operar.

Cochabamba: Cruce de fuego en intervención a fábrica de droga: Policías y delincuentes se enfrentan a balazos en el Trópico

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) tuvo un cruce de fuego con un grupo de personas cuando realizaban una intervención a una fábrica de droga ubicada en la zona Central 25 de Abril, del Sindicato 3 de Mayo del municipio de Entre Ríos, trópico de Cochabamba. De acuerdo al informe policial, los efectivos realizaron un operativo en el sector, producto de una investigación, sin embargo, al momento de llegar al lugar fueron sorprendidos y atacados con disparos. Los uniformados respondieron al ataque con uso de la fuerza, registrándose así un cruce de fuego, llegando a herir a uno de los sujetos que se encontraba en el sector. Posteriormente, lograron capturar a otros dos hombres, un boliviano y otro de nacionalidad brasileña. Asimismo, en la fábrica se logró hallar un total de 58,2 kilos de pasta base de cocaína, además de secuestrar 70 moldes con residuos de droga, un revólver calibre 22, tres celulares y una camioneta sin placa. La persona herida fue llevada a un centro médico con custodia policial.

Transporte pesado afirma poder traer diésel a Bs 2,70 el litro

Para enfrentar el desabastecimiento de combustible, la Confederación del Transporte Pesado asegura que puede traer el litro de diésel a Bs 2,70 de empresas petroleras extranjeras a través de puertos en Chile y Perú. Domingo Ramos, representante del sector, presentó la lista de costos ante la prensa y aseguró que solo se necesita el visto bueno del Gobierno. “Estaríamos hablando de 2,70 bolivianos (el litro) en puertos en Chile o peruanos (…), nosotros como transportistas tenemos el derecho de traernos nuestro combustible para el consumo de nosotros mismos bajo una empresa privada que nos puede facilitar”, afirmó este lunes. Actualmente, el litro de diésel subvencionado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se comercializa en Bs 3,20 el litro. Sin embargo, debido a la falta de dólares, la estatal tiene dificultades para importar el combustible, lo que genera desabastecimiento que afecta las actividades del sector. Ramos considera que la libre importación es la mejor solución.

Santa Cruz: Cosecha de maíz en la zona sur con retrasos por falta de diésel

La cosecha de maíz en la zona sur de Santa Cruz está retrasada por la falta de diésel. Los más afectados son los pequeños productores, que representan alrededor del 75%, informó Mario Moreno, presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor). “La situación es complicada por la escasez de diésel, los pequeños productores que tienen un límite de compra de 50 litros de diésel cada mes y muchas veces no tienen medios de transporte para trasladarse a otros lugares para comprar el combustible en bidón”, indicó Moreno, quien agregó que los productores se encuentran preocupados y desesperados por no contar con combustibles para la cosecha. Promasor estima que en la zona Sur de Santa Cruz, además del chaco chuquisaqueño y tarijeño se cultivaron alrededor de 120.000 hectáreas de maíz, con lo que producirían 450.000 toneladas del grano amarillo. Moreno indicó que, debido a la falta de diésel, los productores han perdido el avance de la cosecha de maíz.

