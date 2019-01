Evo critica medidas de Brasil y Argentina

EL DEBER

El presidente Evo Morales inauguró una escuela en Villa Tunari y, luego de asegurar que no habría esas obras si no hubiera creado el programa Bolivia Camba, Evo Cumple, criticó las políticas económicas de Argentina y de Brasil. “En Argentina (durante el kirchnerismo), el consumo de energía eléctrica sube en 55%, después que ha vuelto el neoliberalismo las tarifas subieron en más de 1.000%. Qué dice un jubilado argentino: ‘mi renta es ocho mil pesos, pero la tarifa de energía es de nueve mil pesos’, su renta no alcanza ni para pagar la energía eléctrica”, dijo y aseguró que el año pasado la clase media dejó de usar energía porque no la podía pagar.

También criticó la primera política de Jair Bolsonaro tras asumir la presidencia en Brasil, bajar el salario mínimo. “Aquí nuestras profesoras están ganando mejor que el sector privado. Allí está bajando. En Brasil el salario básico es de $us 260, nosotros hemos empezado con 50, ahora el salario mínimo es de $us 300”.

Fuente: eldeber.com.bo