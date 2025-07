Choferes de Bolivia: “Presidente, no es solución decir no puedo garantizar combustible, es su obligación”

Con filas en los surtidores de Bolivia desde hace más de dos meses, este viernes la Confederación de Choferes conminó al presidente Luis Arce y al Gobierno a solucionar este problema. Desde el Gobierno indicaron que la falta de aprobación de créditos causa esta situación.







“Señor presidente, no solamente es decir que no voy a poder cumplir, eso no es solución. La solución es tu obligación, es obligación del Gobierno proporcionar combustible”, manifestó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Las filas por combustible en los surtidores se iniciaron el 9 de mayo. Desde entonces, el Gobierno no ha podido abastecer toda la demanda que existe, lo que provoca la protesta de diferentes sectores, entre ellos el transporte pesado.