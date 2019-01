Farías: Cuando había que ir sin recibir un dólar, puse el pecho

El presidente de la FBF, César Salinas, dijo que pese a que hay otros candidatos, el venezolano “no pierde fuerza, es bueno tener alternativas a tener una sola”.

“En el momento que había que ir (a la Verde) sin recibir un dólar, ponerle el pecho a las balas, nosotros fuimos”, lanzó César Farías luego de que se conoció que la Federación Boliviana de Fútbol tiene otros candidatos, además de él, para dirigir a la Selección nacional.

Farías salió al paso luego de que el titular de la FBF, César Salinas, aclaró que “los miembros del comité ejecutivo se encargan de analizar el tema del entrenador, para ver quién es el profesional más adecuado para la Selección y así el lunes se tomará la decisión”.

Según la FBF, en la lista están el boliviano Eduardo Villegas, los venezolanos Farías y Richard Páez y el argentino Gustavo Costas.

“Ahora que se vendió los derechos de televisión con transparencia, que se vendió el merchandising con transparencia, ahora que hay dinero en las arcas de la federación, ahora sería interesante ir, pero en el momento que había que ir (a la Verde) sin recibir un dólar, ponerle el pecho a las balas, nosotros fuimos”, resaltó Farías, quien remarcó que cuando la FBF no tenía dinero, “en esos momentos nadie quiso ir, muchos dijeron que si no le daban la Selección a cuatro años, no iban. Yo dije ‘yo voy’. Ante las dificultades, yo puse el pecho”.

El exdirector técnico de The Strongest subrayó que demostró su trabajo en el fútbol boliviano. “En el punto legal estamos haciendo demostraciones en cada caso y en los próximos días se enterarán”, dijo, entrevistado por ATB Radio.

Ayer, luego de una presentación en el Ministerio de Deporte, el titular de la Verde puntualizó que “Farías tiene sus temas personales, no hay que olvidarse que comenzó un proceso con las fechas FIFA (del pasado año) y los resultados no fueron malos, pero también hay que ver cómo engranó al plantel en un 80%. Los jugadores manifestaron que respetan y valoran el trabajo del entrenador (el venezolano), eso también hay que tomar en cuenta”.

Para Salinas, el DT Farías sigue siendo la principal opción para tomar el mando de la Verde de manera oficial. “Personalmente creo que Farías conoce el medio, estoy valorando el trabajo que uno hace”.

Convenio

La FBF y el Ministerio de Deportes firmaron un convenio institucional en el que se destaca proyectos vacacionales en el fútbol, desarrollo de torneos nacionales y la realización del Campeonato Sudamericano de la categoría Sub-15 que está pactado para este año y se desarrollará en el país. “Creemos que es un aporte importante para el fútbol”, declaró el ministro de Deportes, Tito Montaño.

Fuente: paginasiete.bo