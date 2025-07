El maratonista más longevo del mundo muere atropellado a los 114 años

Según la Policía india, un vehículo desconocido atropelló a Singh cuando caminaba por una carretera cerca de su pueblo natal de Beas, en el estado de Punjab, en el noroeste de la India.

Fuente: CNN

Fauja Singh, reconocido como el maratonista más longevo del mundo y célebre por seguir compitiendo tras cumplir 100 años, falleció este lunes a los 114 años tras ser atropellado en India. El conductor se dio a la fuga, según informó a la policía india.

Nacido en la India rural en 1911 antes de mudarse posteriormente a Londres, Singh se ganó el apodo de “Turbante Tornado” cuando comenzó a correr maratones a finales de sus 80 años. Llegó a completar nueve de las carreras de 42 kilómetros.

Fue considerado el corredor de maratón más longevo del mundo, aunque nunca consiguió un récord mundial Guinness porque no tenía certificado de nacimiento.

Según la Policía india, un vehículo desconocido atropelló a Singh cuando caminaba por una carretera cerca de su pueblo natal de Beas, en el estado de Punjab, en el noroeste de la India.

Fue trasladado al Hospital Srimann en el distrito de Jalandhar, donde falleció a causa de las heridas sufridas en la cabeza y las costillas, dijo el superintendente principal de la Policía rural de Jalandhar, Harvinder Singh Virk.

“Estamos trabajando para identificar el vehículo. Estamos utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para rastrearlo y hemos enviado equipos a investigarlo”, declaró el superintendente a CNN, añadiendo que un transeúnte presenció el accidente.

El primer ministro de la India, Narendra Modi , encabezó los homenajes a nivel nacional y calificó a Singh como un “atleta excepcional con una determinación increíble”.

Singh comenzó a correr maratones cuando tenía 89 años, después de mudarse al Reino Unido tras la muerte de su esposa y su hijo.

“Correr me mostró bondad y me devolvió la vida, me hizo olvidar todos mis traumas y penas”, le dijo a CNN en una entrevista cuando tenía 102 años.

Corrió su primera maratón después de solo un par de meses de entrenamiento y logró su mejor marca personal de cinco horas y 40 minutos en el Maratón Waterfront de Toronto de 2003 tres años después.

En 2011, Singh regresó a Toronto, donde se convirtió en el primer centenario registrado en completar una maratón, terminando en ocho horas, 11 minutos y seis segundos.

Fue muy diferente de su humilde infancia en la India, cuando no pudo caminar hasta los cinco años debido a una debilidad en sus piernas.

Su última carrera fue en Hong Kong, una ruta de 10 kilómetros, en 2013, un año después de llevar la antorcha en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

A pesar de su éxito, sus logros nunca fueron reconocidos por los responsables del Libro Guinness de los Récords debido a su falta de certificado de nacimiento. Sin embargo, recibió una carta de la reina Isabel II de Gran Bretaña felicitándolo por su centenario.

“Me encantan mis zapatillas para correr, me encantan. Las uso por placer. No puedo imaginar mi vida sin ellas”, declaró a CNN cuando tenía 102 años.