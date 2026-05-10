Bloomberg: Trump presionaría a Xi por su enfoque hacia Irán

Fuente: https://actualidad.rt.com

Se espera que durante su visita a Pekín esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, presione a su homólogo chino, Xi Jinping, por los lazos que el gigante asiático mantiene con Irán, según informa Bloomberg, citando a fuentes gubernamentales de EE.UU.

En particular, el mandatario estadounidense se centraría en las compras de petróleo —Pekín es un gran cliente de crudo iraní—, así como en las potenciales exportaciones de armas, precisan las fuentes.

Los líderes se reunirán el próximo jueves y viernes en medio de las tensiones entre las dos mayores economías del mundo con respecto al comercio, la inteligencia artificial, Taiwán y la crisis en Oriente Medio. Se prevé que Trump alcance varios acuerdos con Xi, señalaron una portavoz de la Casa Blanca y un asesor económico presidencial.