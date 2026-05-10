Cochabamba: Yassir Molina cuestiona movilizaciones de la COD y advierte con la toma de las centrales obreras

Fuente: DTV

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, lanzó una advertencia a los dirigentes de las Centrales Obreras Departamentales (COD), a quienes cuestionó por convocar movilizaciones contra el Gobierno y por la toma de instituciones públicas en el marco del actual conflicto social.

“Tengan mucho cuidado; llamar al pueblo a una movilización en contra de un gobierno electo es muy peligroso, especialmente cuando ustedes están tomando ministerios”, manifestó Molina al referirse a las acciones impulsadas por algunos sectores obreros.

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El dirigente sostuvo que existe malestar en la población cochabambina ante las protestas y advirtió que podrían surgir reacciones si persisten las medidas de presión.

“Cuidado con que los cochabambinos nos molestemos; de igual manera, exigiremos lo que nos corresponde y podríamos tomar las sedes de las centrales obreras departamentales”, afirmó.