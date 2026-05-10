Tras días fríos, Santa Cruz tendrá un aumento gradual de temperaturas

Las máximas llegarán hasta los 25 °C en algunas regiones del departamento, mientras «el surazo» comienza a perder intensidad.
Foto referencial. Feria de invierno en el Alto San Pedro | Foto: Juan Carlos Torrejón
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El martes continuará el ascenso térmico y cambiará la dirección de los vientos hacia el noroeste y noreste en algunas regiones. La Chiquitanía y el Norte Integrado registrarán máximas de hasta 24 °C, mientras que en los Valles las temperaturas llegarán a los 21 °C pese a la presencia de nubosidad y bancos de niebla matinales. En el Chaco, las máximas alcanzarán entre 23 °C y 25 °C, consolidando el ingreso de un clima más templado luego del intenso surazo del fin de semana.