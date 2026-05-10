Tras días fríos, Santa Cruz tendrá un aumento gradual de temperaturas

Tras un fin de semana marcado por el frío, el descenso de temperaturas, el chilchi y un persistente surazo, Santa Cruz comenzará a registrar una mejora gradual en las condiciones climáticas durante esta nueva semana, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para este lunes, 11 de mayo,en gran parte del departamento. En lalas mínimas oscilarán entre 12 °C y 14 °C y las máximas entre 20 °C y 23 °C, con cielo poco nuboso y vientos del sudeste por la tarde. En else esperan temperaturas mínimas de 13 °C a 15 °C y máximas de hasta 22 °C, mientras que enel incremento será más brusco, con mínimas entre 3 °C y 5 °C y máximas de hasta 20 °C., el ambiente será más cálido, con temperaturas máximas entre 21 °C y 23 °C.

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El martes continuará el ascenso térmico y cambiará la dirección de los vientos hacia el noroeste y noreste en algunas regiones. La Chiquitanía y el Norte Integrado registrarán máximas de hasta 24 °C, mientras que en los Valles las temperaturas llegarán a los 21 °C pese a la presencia de nubosidad y bancos de niebla matinales. En el Chaco, las máximas alcanzarán entre 23 °C y 25 °C, consolidando el ingreso de un clima más templado luego del intenso surazo del fin de semana.