García Linera dice que los partidos de oposición solo tienen “likes en el Facebook” y no militancia

La declaración del Vicepresidente de Bolivia (y candidato junto a Evo Morales) llega después de que se anunciara que siete de los binomios de los nueve que participarán en las elecciones primarias no irán a votar este domingo.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Foto: RTP

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, señaló hoy que los partidos de oposición que llamaron a no votar en las elecciones primarias demuestran que no tienen una verdadera llegada a la población y que solo acumulan “likes” en el Facebook.

“Lo hacen para no mostrar su real magnitud, no hay militantes en sus partidos (…) Cuando dicen que van a abstenerse (de votar en las Primarias) demuestran que no tienen militancia y no les queda otra que pedir la abstención”, aseguró en contacto con los medios de comunicación.

García Linera aseveró que los partidos de oposición solo tienen “likes” en el Facebook, pero no una verdadera militancia. “Un verdadero partido no se forma tomando un café”, señaló.

La declaración del vicepresidente del Estado llega después de que se anunciara que siete de los nueve binomios que participarán en las elecciones primarias no irán a votar este domingo. Solamente el MAS y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador paceño Félix Patzi movilizarán a sus bases para el sufragio.

Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, el MNR, UCS PDC, Pan-Bol y FPV llaman a la abstención y solo enviarán a grupos pequeños de “delegados” a las urnas para garantizar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorice los binomios.

Al respecto, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, señaló que un voto es suficiente para habilitar a los candidatos a las elecciones generales del 2019, pero no sería lo conveniente.

“Yo me pongo en el lugar de un binomio, cómo me sentiría si mi partido no me apoya y solo recibo un voto”, afirmó en relación a la postura de siete de nueve agrupaciones políticas, cuyos candidatos no irán a votar.

Oxígeno / La Paz

Nota relacionada: Primarias en Bolivia: Siete binomios, de nueve, no votarán el domingo y solo enviarán delegados