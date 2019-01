Primarias en Bolivia: Siete binomios, de nueve, no votarán el domingo y solo enviarán delegados

El presidente de Diputados responde con vehemencia. Les dice “cuidado que sea una excusa” porque no tienen musculatura en su militancia. Los opositores señalan que no le seguirán el juego a Evo Morales.

Los líderes de partidos se reunieron la semana pasada con los comités cívicos





Siete partidos y agrupaciones políticas, de las nueve que participarán en las elecciones primarias, anunciaron que sus candidatos presidenciales no irán a votar este domingo. Solamente el MAS y el Movimiento Tercer Sistema del gobernador paceño Félix Patzi movilizarán a sus bases para el sufragio. Comunidad Ciudadana, Bolivia dice no, el MNR, UCS PDC, Pan-Bol y FPV llaman a la abstención y solo enviarán a grupos pequeños de “delegados” a las urnas para garantizar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) autorice los binomios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, respondió: “Cuidado que sea una excusa. En los libros de los partidos opositores figura una determinada cantidad de militantes, y en la realidad no existe. Considero que están queriendo tapar una realidad. Ingresan a las reglas de juego y ahora se corren”.

Complementó que la elección del domingo reflejará la musculatura de las organizaciones. “Con uno, cien, hasta 3 mil votos, con qué cara se someterán a una elección nacional”, aseveró.

El gobernador Félix Patzi confirmó que su partido cumplirá con este requisito, que las bases se movilizarán e incluso anunció que votará a las 11.00 en una escuela de Alto Irpavi, en La Paz.

Pero el que siguen los opositores es un camino lícito. Cuando los periodistas preguntaron en los últimos días al vicepresidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, cuántos votos son suficientes para habilitar a un binomio en las primarias, su respuesta fue absolutamente clara: “Uno” y explicó que para los militantes el voto no es obligatorio, aunque reiteró que el TSE alienta la participación porque cada proceso electoral implica el fortalecimiento de la democracia”.

Ayer por la mañana el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, publicó un video en las redes sociales en el que confirmó que ni él ni su candidato a la vicepresidencia Gustavo Pedraza votarán en las “mal llamadas primarias”. En su video aclaró de que se han tomado las previsiones necesarias para que se pueda emitir un solo voto que será suficiente para garantizar la presencia de su binomio en los comicios para mandatario contemplados para octubre de este año. Denunció que con esta elección solo se busca “legitimar” a los candidatos del MAS, Evo Morales y Álvaro García pero también porque no se tiene contrincantes al interior de los nueve partidos habilitados pues solo hay un solo binomio.

Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez tampoco asistirán. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que estas primarias están “totalmente deslegitimadas” por la habilitación ilegal de los candidatos de MAS. “Nosotros hemos sido muy precisos como partido en aconsejar que nuestra militancia no legitime estas elecciones”. En su calidad de presidente de Demócratas, tampoco acudirá.

El expresidente y candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jaime Paz Zamora, consideró que la cita electoral del domingo carece de sentido e informó que ante ello sólo se emitirá una votación simbólica en rechazo. “No estamos de acuerdo con esas elecciones primarias; simbólicamente, algún dirigente irá a votar en cada departamento. No vamos a participar… Creo que fue una imposición tonta y sin sentido”, acotó el líder político.

Como si lo hubieran acordado, el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas señaló que como lo expresó a fines del año pasado, “no podemos ni debemos avalar la actitud del MAS que quiere mostrar y exhibir inscritos a la fuerza en oficinas del Estado, con presión y para legitimar una candidatura ilegal e inconstitucional, ese es el sentido de las primarias”, porque además no hay opciones y la elección no existe.

Por ello, anunció que el partido habilitará simbólicamente dos mesas en las que votarán los militantes de UCS, “se emitirá un solo voto en cada una de ellas y en el resto del país no acreditaremos ni delegados ni votantes. Tampoco votaré yo ni lo hará el candidato a vicepresidente”, apuntó.

El MNR enviará delegados, el jefe del partido y los jefes de comando de todos los departamentos serán quienes votarán. De todas formas, los postulantes no pueden sufragar porque al ser invitados no son militantes, confirmó el postulante a la vicepresidencia, Fernando Untoja.

Leopoldo Chui, candidato a la vicepresidencia de Pan-Bol, aseguró que no le seguirán el juego al MAS, y dijo: “Nosotros no tenemos los recursos para movilizar militantes, así que solamente enviaremos delegados, los candidatos no asistiremos”, confirmó.

Mientras, Eliseo Rodríguez Pari, jefe nacional de FPV, dijo que el partido solamente enviará un delegado por región “para cumplir el requisito. Si algún partido se ha movilizado, quiere decir que tiene alguna alianza oculta con el oficialismo”, criticó.

Esta actitud de los partidos ante las primarias, se puede confirmar en Santa Cruz, donde funcionarán 1.760 mesas electorales este domingo, pero no todas las organizaciones políticas cumplieron con el número de delegados que debieron habilitar.

El MNR habilitó su titular y su alterno en 1.539 mesas; el MAS-IPSP, en 1759; Bolivia dice No, en 1.749. En el caso de UCS, está sin delegados en 1.611 mesas, y solo en una puso a su titular y alterno; lo mismo hizo el PDC, donde 1.513 mesas dejó sin delegados y completó solo en una. FPV no habilitó en 1.378, y en 28 lo hizo de forma incompleta solo con el titular, y solo en una lo hizo completo. El Caso de PAN-BOL dejó vacías 1.672 mesas, en 42 solo con titulares y optó por complementar todo en tres.

El Movimiento Tercer Sistema completó en 460 mesas y en 963 colocó solo titulares; mientras que Comunidad Ciudadana no registró delegados en 1.546 mesas electorales, y solo en dos habilitó a los titulares.

