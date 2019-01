García Linera: “Quería un 50%, pero un 42% es bueno, no satisfactorio”

El vicepresidente-candidato se ríe de que le pidan renunciar a candidatura





El Vicepresidente se manifestó en puertas del Palacio. Foto: ERBOL.

“Yo quería un 50%, pero un 42% es bueno, pero no es satisfactorio”. Esa fue la evaluación que hizo el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera del porcentaje de participación de militantes del MAS en las Elecciones Primarias.

Al 95% de cómputo, el MAS supera el 42% de participación. El Vicepresidente, antes de conocerse el resultado de las Primarias, ya había expresado que estaría feliz con un 50% a 70% de participación, y que menos de eso le preocuparía.

No obstante, García Linera destacó que el MAS representa el 90% del total de votantes que fueron a las urnas el domingo, y que además es el único que demostró presencia en los nueve departamentos. Señaló que el resto de las organizaciones políticas tiene carácter regional.

Señaló que con las Primaria se demuestra que existe un sistema multipartidista con un partido predominante, sin embargo, reconoció que existe una débil militancia sin excepción.

“Existe una débil militancia partidaria para todos sin excepción, incluido el Movimiento al Socialismo, que si bien tiene una buena cantidad de votantes y bien tiene presencia nacional, aún en él también se refleja que hay una militancia continua de mediana envergadura”, afirmó.

Sostuvo que el resto de las organizaciones políticas no sólo son “selfie partidos”, sino también se articulan en función de una ocasión y luego desaparecen. Afirmó que eso no es una buena señal para el sistema partidaria.

Aseveró que esta primera experiencia de voto voluntario fue “excelente”, pese a que no se llegó al 50% de participación.

Se ríe porque le piden dar un paso al costado

“Me río”. Así se manifestó García Linera respecto a las declaraciones de opositores que pidieron al binomio del MAS dar un paso al costado de las elecciones, luego del “fracaso” de las Primarias.

García Linera se refirió en específico a la alianza Bolivia Dice No, y manifestó que le debería dar vergüenza el haber llegado a 18 mil votos en las Primarias, cuando e MAS superó los 400 mil.

“Cuando lleguen a 50 mil que me vengan hablar, por debajo de 50 mil no existen, no son nada”, agregó.

También arremetió contra Carlos Mesa, quien calificó a las Primarias como un “fiasco”.

García manifestó que el “fiasco” y “vergüenza” es que la alianza de Carlos Mesa haya tenido el voto de sólo 5 mil militantes, además de un 20% de nulos y blancos.

Mesa celebró el porcentaje de participación en Comunidad Ciudadana, porque él convocó que no se vaya a votar.

Erbol / La Paz

