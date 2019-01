Joan Barreda: “Días como hoy son los realmente importantes y difíciles”

El piloto es líder de la clasificación general de la competencia tras la etapa que se corrió entre las localidades de Pisco y San Juan de Marcona.

EFE

El piloto español de motos Joan Barreda (Honda) aseguró que “días como los de hoy son los realmente importantes y difíciles”, pues se mantuvo como líder de la general del Dakar tras terminar tercero en la segunda etapa.



Barreda acabó la etapa con un colchón de 1 minuto y 31 segundos sobre el austríaco Matthias Walkner (KTM), vigente campeón del Dakar, que se adjudicó el triunfo del día.



El castellonense valoró haber conservado el primer lugar de la general a pesar de tratarse de un día en que le tocó abrir pista, por ser la primera moto en hacer la etapa, de 553 kilómetros, de los que 342 eran cronometrados entre las ciudades peruanas de Pisco y San Juan de Marcona.



“Hay que mantenerse súper concentrado y ese es el ritmo, el de no pestañear y no fallar porque en este Dakar se está corriendo mucho”, dijo Barreda, al que nuevamente le tocará ser la primera moto en recorrer la tercera etapa, cuyo recorrido es aún más largo, con 798 kilómetros, entre ellos 331 cronometrados.



“Hay que mantenerse ahí. Es todo muy lineal. Nadie afloja. El que pierde tiempo, se queda atrás. Al día siguiente se puede recuperar, pero no es fácil. Las distancias son pequeñas, pero lo positivo es beneficiarse”, recalcó Barreda.



El piloto de Torreblanca (Castellón) afronta su noveno Dakar con la intención de lograr su primera victoria en el rally y que la fortuna no le sea tan desfavorable como en sus anteriores participaciones.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar