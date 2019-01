Justiniano espera renovar su contrato con Bolívar

La dirigencia académica tiene previsto extender el vínculo con el mediocampista por un año y medio. Justiniano tiene contrato vigente hasta finales de julio.

El volante cruceño de Bolívar, Leonel Justiniano, afirmó que su objetivo es renovar su contrato con la academia por un año y medio, señaló además que sus planes son las de salir a jugar al exterior.

“Me dieron a entender que hay la intención de renovar mi contrato, pero hasta el momento no hablamos de nuevo con la dirigencia. Mi intención está en quedarme en Bolívar, hablaré con ellos si no llegamos a un acuerdo quiero salir a jugar fuera del país“, manifestó el jugador.

El mediocampista tiene contrato con Bolívar hasta julio, se informó que hay una buena predisposición por extender el vínculo con el futbolista cruceño.

“Quiero hacer bien las cosas este semestre, espero que avancemos en la Copa Libertadores y que en el torneo local nos vaya bien”, finalizó.

Arce se incorporó a la pretemporada

Tras conocer que el delantero Juan Carlos Arce continuará en filas celestes, el ariete se incorporó la tarde de este sábado al hotel de concentración.

El capitán de la academia, firmó un contrato con Bolívar hasta fin de año, el resto de los jugadores continúan en los trabajos de la pretemporada que se desarrolla en el club de tenis de Huajchilla.

