La Paz. Alertan riesgo por acumulación de los desechos hospitalarios

La CNS aseguró ayer que se encuentra preocupada y busca una declaratoria de emergencia regional para trasladar su basura a un terreno lejano de la urbe paceña.

Desechos hospitalarios se acumulan en un almacén del Hospital de Clínicas. Fotos: Verónica Zapana / Página Siete





Médicos y autoridades advirtieron ayer que los residuos hospitalarios que no se recogen desde hace más de una semana de los establecimientos de salud podrían generar enfermedades a los pacientes y males a la población. Dos centros de seguros a corto plazo ya reclamaron por este hecho. El Gobierno solicitó ayer un informe sobre esta situación.

La Caja Nacional de Salud (CNS) anunció que busca declararse en emergencia para trasladar sus residuos a terrenos alejados de la ciudad.

“La preocupación es de los residuos de los hospitales (…) Es una alarma para nosotros porque tenemos entendido que se estaba recogiendo de los hospitales públicos, pero no de varias cajas”, informó ayer el viceministro de Salud, Álvaro Terrazas.

Explicó que los desechos hospitalarios no pueden estar expuestos mucho tiempo en los ambientes de los centros e indicó que estos residuos necesitan un tratamiento especial. “El peligro se tiene en el mismo hospital, donde están los almacenes intermedios y finales de basura hospitalaria. Queremos saber cuánto (de basura) no se puede movilizar”, sostuvo.

Desde hace nueve días el relleno sanitario de Alpacoma está bloqueado por comunarios y autoridades de Achocalla. Exigen el cierre de este espacio luego del deslizamiento de 850 mil metros cúbicos de basura, que ocurrió la noche de martes. Ya el alcalde de La Paz, Luis Revilla, advirtió el lunes que la ciudad se encuentra a un paso de declarar emergencia sanitaria porque a causa de ese conflicto no se recoge la basura.

Terrazas aseguró que por ese conflicto el sábado recibió la queja de dos centros de seguros a corto plazo que no saben qué hacer con los residuos hospitalarios. Se solicitó un informe a todos los entes gestores para ver la situación de cada uno de ellos. “Hoy nos reuniremos”, dijo.

El jefe médico de la CNS Regional La Paz, Patricio Gutiérrez, dijo que este conflicto preocupa a la institución. Indicó que debido a ello se solicitó a la gerencia regional para que se declare emergencia y así se cuente con recursos para trasladar esos residuos a un terreno fuera del área urbana. “Enviamos una nota a la Alcaldía la pasada semana para ver cuál es el plan de contingencia sobre este tema. Esperamos estos días y hoy (ayer) acudimos con la Unidad de Epidemiología a la Alcaldía para ver cómo se puede resolver”, contó Gutiérrez.

Luego de la reunión con Epidemiología, precisó que sólo se recibió la recomendación de mantener almacenada la basura hospitalaria. “Nos indicaron que los vehículos que hacían el transporte de desechos biológicos están repletos y que no tienen cómo recogerlos”, indicó.

En el Hospital Obrero se tomó la determinación de habilitar un espacio bajo techo para la contención los desechos y de esa manera evitar que con la lluvia se convierta en un foco infeccioso.

Acotó que no es el único nosocomio afectado y ya se reportó seis, además de cinco policlínicos y un establecimiento de especialidades. “En esos centros desde hace más de seis días que no se recoge los desechos”, dijo y aseguró que aún no se conoce a cuánto asciende lo acumulado. Recalcó que todos los depósitos intermedios “ya están llenos”.

Gutiérrez comentó debido a ello, como CNS Regional La Paz, se busca una declaratoria de emergencia. “Para buscar un terreno de la CNS en un área que no sea urbana donde podamos llevar esos desechos. Buscamos que el administrador regional declare la emergencia y así contar con recursos para el transporte de los residuos de los hospitales”.

El presidente del Colegio Médico y gerente del Seguro Social Universitario, Luis Larrea, comentó que la basura de ese hospital se acumula. “Eso puede afectar y generar infecciones intrahospitalarias”.

El director del Hospital de Clínicas, centro público de tercer nivel, Omar Rodas, dijo que aún no tiene un reporte sobre la situación de residuos del nosocomio. “Esa basura puede generar sobre enfermedades en los pacientes, como dermatitis e infecciones”.

Desde la Alcaldía se conoció que solicitaron a los centros de salud almacenar los residuos.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz

Notas Relacionadas: La Paz en el peor “riesgo sanitario”, agravado por festejo del Gobierno que dejó mucha basura

El Alcalde que lidera bloqueo contra La Paz, es el que golpeó a una mujer y se arrodilló ante Evo