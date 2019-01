Los alimentos que mejoran tu concentración y te ayudan a ser más productivo

5.

Huevos

Ricos en vitaminas del grupo B, en antioxidantes y en proteínas de alta calidad biológica. Son buenos aliados de las capacidades cognitivas, como muestran diversos estudios. Uno de los más recientes lo ha llevado a cabo la Universidad de Eastern Finland y se ha publicado en The American Journal of Clinical Nutrition. Tras analizar durante 30 años a 2.500 hombres sanos de mediana edad, confirmaron que el consumo de un huevo al día no solo no propicia la demencia senil, sino que favorece una buena salud cognitiva.