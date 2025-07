Baja la cotización del dólar paralelo y el gobierno instruye a la Asfi frenar el mercado negro de la divisa

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El precio del dólar paralelo bajó en los últimos días. oto: Correo del Sur

Gobierno ordena a la ASFI actuar contra el mercado negro del dólar. Entre enero y junio, Bolivia pagó más de $us 1.000 millones por la importación de combustibles, según el BCB. Tras elevar alerta, Corea del Sur pide a sus ciudadanos abandonar Cochabamba por conflictos y crimen organizado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno ordena a la ASFI actuar contra el mercado negro del dólar

El Gobierno instruyó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que intervenga el sistema bancario nacional para frenar el mercado negro del dólar, al que responsabiliza por distorsionar los precios de la economía boliviana y afectar directamente los bolsillos de la población. “El tipo de cambio del mercado negro es ilegal y pedimos a la ASFI que pueda intervenir con todo el sistema bancario del país para evitar este mercado negro que está afectando la economía, porque no sabemos bajo qué mecanismos o criterios funciona, subiendo o bajando el precio del dólar”, afirmó el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. La autoridad enfatizó que el tipo de cambio oficial en Bolivia se mantiene en Bs 6,97 por dólar y ese es el valor con el que se deben saldar las deudas en las entidades financieras. “El tipo de cambio paralelo hoy está definiendo los precios del resto de los productos y eso está afectando a la población”, manifestó. Esta semana, en el mercado paralelo la divisa estadounidense cayó a su nivel más bajo desde mayo.

– ASFI amplía regulación para controlar a casas de cambio de divisas sin licencia de funcionamiento

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aprobó en días pasados modificaciones al Reglamento para el Control de Actividades Financieras Ilegales o No Autorizadas, alcanzando ahora a personas y entidades que operan como casas de cambio sin licencia. Según informó la ASFI en la circular 883/2025, se modificó el artículo 3, agregando que “se incluye en esta definición a quienes realizan dichas actividades en una oficina, local o establecimiento”, con miras ampliar el alcance regulatorio y evitar la informalidad en el mercado cambiario. “De igual forma, la utilización en el nombre o razón social de cualquier persona natural o jurídica, de términos, en idioma español u otro idioma, que puedan inducir al público a la confusión con las entidades financieras legalmente autorizadas”, complementa el artículo. El Reglamento también establece criterios concretos para determinar el carácter “masivo y habitual” de estas actividades, como realizar transacciones más de 3 veces al mes o generar ingresos mayores a 6.000 UFV mensuales.

– ¿Por qué bajó el dólar? lo explica la economista Claudia Pacheco

La divisa estadounidense registró en los últimos días una baja significativa en su cotización en el mercado paralelo, alcanzando niveles que no se veían desde mayo. La economista Claudia Pacheco explicó que esta tendencia responde a tres factores principales: anuncios económicos recientes, restricciones a transacciones con USDT y nuevas regulaciones sobre el comercio informal de divisas. «Más allá de que el dólar se haya desvalorizado por factores externos vinculados a la economía de Estados Unidos, también hay elementos internos que han generado una sensación de estabilidad en el país», afirmó Pacheco en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. La economista enfatizó que la percepción ciudadana y la expectativa son claves en economía: «No solo son números y proyecciones; también cuenta cómo la gente reacciona frente a decisiones políticas o financieras. Por eso la economía es una ciencia social», explicó Pacheco.

– Proyectan dólar entre Bs 9 y 10 si Tuto o Samuel asumen el gobierno y tienen respaldo de la Asamblea

La economista Claudia Pacheco proyectó que, en un eventual gobierno de Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina, el tipo de cambio del dólar podría estabilizarse entre 9 y 10 bolivianos, siempre y cuando exista coordinación con la Asamblea Legislativa y se ejecuten medidas económicas consistentes. Durante una entrevista, a propósito de las recientes declaraciones de Samuel Doria Medina, quien sugirió que el dólar debería acercarse a valores reales de inflación y podría bajar a 12 o 13 bolivianos si gana las elecciones, Pacheco ofreció una lectura más conservadora, pero en la misma línea. “Gana Samuel o Tuto, ambos han hablado de un plan de estabilización, y obviamente están encarando que el dólar tiene que bajar su valor”, sostuvo en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv. Según la economista, esta posibilidad está condicionada a dos factores clave: la percepción ciudadana de estabilidad y el respaldo de la Asamblea Legislativa a los planes económicos del futuro gobierno.

– Entre enero y junio, Bolivia pagó más de $us 1.000 millones por la importación de combustibles, según el BCB

Desde el Banco Central de Bolivia (BCB) reportaron este martes que, entre enero y junio de la presente gestión, Bolivia pagó más de $us 1.000 millones por la importación de combustibles, así como también desembolsó otros $us 764 millones por el pago de servicios de la deuda externa. “A pesar de las limitaciones en el acceso a financiamiento externo, se continuó con los pagos por la importación de combustibles, que alcanzaron $us 1.019 millones en el primer semestre”, reza el reporte del ente emisor. Además, la entidad estatal reflejó que los $us 764 millones adicionales implica el pago del 100% del servicio de la deuda pública externa prevista para ese periodo (enero – junio de 2025), logrando una cobertura del 45% del total programado. En días pasados, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Órgano Ejecutivo requiere $us 800 millones para el pago del servicio de la deuda externa y $us 1.800 millones para importar combustibles, por lo que espera concretar la aprobación de créditos pendientes en el Legislativo.

– El TSE reporta 7.933.415 electores habilitados para las elecciones de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó este martes 7.933.415 electores habilitados y 746.680 depurados del Padrón Electoral por fallecimiento, con miras a las elecciones generales del 17 de agosto. Los datos están consignados en los registros de ciudadanos inhabilitados publicado este martes por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Los datos del TSE refieren que, para el proceso electoral del 17 de agosto, 409.627 ciudadanos fueron inhabilitados: 396.958 porque no votaron (368.076) o no cumplieron las labores de jurado (28.882) y 12.673 por causales técnicas. Entre las razones técnicas están la presentación de documento inválido (7.221), posible doble identidad (3.499), por registro civil (1.282), posible suplantación de identidad (199) e inscripción interdepartamental (191). También por error de operador (138), por registro sin huella, sin foto (106), error de captura fotográfica (17), sin apellido paterno ni materno – exterior (11), sin apellido paterno ni materno – nacional (7) y suspensión de nacionalidad (2).

– Elecciones: viceministro pide al TSE fiscalizar a partidos por el financiamiento de sus campañas electorales

El viceministro de Coordinación con Movimiento Sociales, Juan Villca, pidió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fiscalizar las campañas electorales de las 10 organizaciones políticas que están en carrera electoral, ya que algunos ostentan grandes gastos económicos en sus actividades proselitistas pase a que este año no cuentan con financiamiento gubernamental para ello. “(El TSE debe auditar) a todos los partidos (…). El ciudadano tiene que saber, si va a apoyar a un partido, cómo ha hecho (un candidato) para armar semejante tarima, semejante sonido, contratar semejantes conjuntos. ¿Cómo hace para regalar las poleras, arroz y aceite? ¿De dónde saca ese candidato (el dinero)? Eso tiene que transparentarse”, declaró Villca al Grupo Fides. Los políticos de oposición y oficialismo criticaron a las alianzas en carrera electoral por poner en sus listas a candidatos con vínculos con el narcotráfico; esto tras conocerse que el padre de una excandidata a senadora por Unidad fue condenado por narcotráfico.

– Tras elevar alerta, Corea del Sur pide a sus ciudadanos abandonar Cochabamba por conflictos y crimen organizado

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur emitió una advertencia formal a sus ciudadanos que residen en Bolivia y recomendó salir de la ciudad de Cochabamba “ante el deterioro de las condiciones de seguridad”, producto del aumento de protestas contra el Gobierno impulsadas por sectores evistas y la creciente actividad del crimen organizado en la región. La alerta fue anunciada este martes. La provincia de Cochabamba ha pasado de Nivel 2 (abstenerse de viajar) a Nivel 3 (recomendación de salida), lo que implica que los ciudadanos surcoreanos residentes en la zona deben abandonar el área “salvo en casos de urgencia”. Según la clasificación oficial del gobierno surcoreano, nivel 3 implica cancelar o posponer viajes a la zona, y en caso de ya estar allí, se recomienda salir del lugar a menos que se trate de un asunto urgente. El comunicado emitido por la Cancillería surcoreana advierte que el cambio en el nivel de alerta responde al empeoramiento general de la seguridad en Cochabamba.

– Crisis, restricciones migratorias y clandestinidad: bolivianos buscan un futuro en España, Argentina y Chile

“¿Por qué decidí irme? Porque allá ya no podía ejercer mi profesión ni generar los ingresos necesarios para mí y mis dos pequeños. Se presentó la oportunidad y dije: ‘Nos vamos’”, señala a Visión 360 María A. Hace un mes salió de Bolivia junto a sus hijos en busca de un futuro en Argentina. En medio de una crisis económica, restricciones migratorias más severas y un aumento de la migración en condiciones de clandestinidad, los bolivianos buscan nuevas oportunidades en el exterior. Argentina, España y Chile son los destinos principales y este último país es un punto que comienza a consolidarse como uno de los más álgidos. “Un elemento para ello es la crisis. Pero, no solo pensando en esta coyuntura, sino en un repaso de nuestra historia podemos decir que los procesos de masificación de las movilidades poblacionales, guiadas por lo laboral, están vinculados a un proceso o momento de crisis”, explica el docente del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Alfonso Hinojosa.

– Beni confirma primer caso positivo de sarampión en una menor de edad que llegó de Santa Cruz

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Beni, Rubén Torres, informó este martes sobre el primer caso positivo de sarampión en el municipio de Trinidad. Se trata de una menor de edad, de un año y siete meses, quien llegó junto a sus familiares del municipio de Cuatro Cañadas, en el departamento de Santa Cruz. “Queremos informar a la población que tenemos el primer caso positivo de sarampión en el departamento de Beni. Hasta la fecha teníamos 18 casos sospechosos, de los cuales 15 ya han sido descartados; uno de ellos ha salido positivo y de los otros tres que quedan, dos serán procesados nuevamente. Este es un caso importado, ya que la niña probablemente se contagió en Santa Cruz y comenzó a presentar los síntomas acá en Trinidad», informó el funcionario. Según el reporte del Sedes, la paciente se encuentra estable y actualmente sin síntomas, sin embargo, no contaba con su esquema de vacunación completo, lo que facilitó el contagio.