Magistrado Revilla: ¿Metería Ud. las manos al fuego por la prensa?, yo no las pongo por ningún juez

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) rechazó que un medio de comunicación “saque una información basado en mensajes de Whatsapp y lo acuse de que él esté cobrando por cargos de vocales.

La Paz, 4 de enero (Urgentebo).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Antonio Revilla, dijo que no metería las manos al juego por ningún juez porque cada uno sabe de su conducta e insistió que las palabras que vertió ayer en la inauguración del año judicial, en Sucre, lo hizo como una reflexión.

“¿Pone usted las manos al fuego? Yo no la pongo por ningún juez, sabe cada juez su conducta. ¿Pone las manos al fuego por la totalidad de la actividad periodística o se reconoce autocríticamente lo que corresponde? (…). No hay un ataque al periodismo, no hay un ataque a la actividad periodística. Solo una reflexión a alguna prensa”, indicó Revilla en declaraciones a Urgentebo.

El presidente del TSJ rechazó que un medio de comunicación “saque una información basado en mensajes de Whatsapp y haga referencia a algo tan grave como el que se esté cobrando los cargos de vocales”.

“Ahí se ve que se mella a la dignidad de la personas porque no se usó la contraparte, a esos casos específicos nos referimos, a esos caso de la mala prensa. No soy periodista, pero como hay jueces prevaricadores y corruptos, hay también la prensa roja y amarillista. La población debe informarse y no debe tener un carácter obsceno y mellar la dignidad de las personas”, subrayó Revilla.

El sindicato de la Prensa de Chuquisaca calificó los dichos del Presidente del TSJ como malintencionadas y que responden a un interés político.

“Hay un exageración en los términos, pero parece que hace más noticia el hecho de atacar a la prensa cuando en realidad lo que se hizo es reflexionar a que la prensa sea objetiva. Y eso significa informar el hecho pero en el marco objetivo”, argumentó la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia.

Urgentebo.com

Nota relacionada: Periodistas condenan las declaraciones de magistrado Revilla y ponen en duda su idoneidad