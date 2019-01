Periodistas condenan las declaraciones de magistrado Revilla y ponen en duda su idoneidad

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, aseguró que “la prensa no es precisamente objetiva” y que “tergiversa” y “manipula” la información. Las organizaciones que agrupan a los periodistas advirtieron que esta valoración es una muestra de la crisis que atraviesa el Poder Judicial.

Organizaciones que agrupan a periodistas y a medios de comunicación condenaron las recientes declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, quien afirmó que “la prensa no es precisamente objetiva” y que “tergiversa” y “manipula la información”. Pusieron en duda su idoneidad y advirtieron que esta es una muestra de la crisis en que se encuentra la Justicia.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) divulgaron un comunicado conjunto en el que cuestionan a la autoridad, que hizo las afirmaciones el miércoles durante la inauguración del año judicial.

“Con estas afirmaciones, el Dr. Revilla no solo pone en evidencia que no conoce a cabalidad el rol de la prensa, sino que la crisis de la justicia es de tal magnitud que hoy por hoy este fundamental poder del Estado no está precisamente en las manos idóneas”, reseña el manifiesto.

Revilla hizo los cuestionamientos la prensa para justificar la creación de la Agencia Judicial de Noticias que impulsó su despacho hace tres meses.

“Nos preguntamos, por el contrario, si la creación de una Agencia Judicial de Noticias no busca tergiversar y manipular la información judicial”, cuestionan las agrupaciones de periodistas en su comunicado.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) también hizo conocer mediente un comunicado su “enérgico rechazo” a las declaraciones “sin fundamento” de Revilla.

“Los medios asociados consideran urgente que la justicia, como un valor de los seres humanos, recupere su credibilidad entre la ciudadanía que, por el contrario, otorga mayor confianza al trabajo informativo independiente”, señala el documento.

Tras sus polémicas declaraciones, Revilla salió al frente y consideró que la crítica “no puede ofender a nadie”, por el contrario –dijo- debe ser asumida de “la forma más madura”. En ese marco, inclusive, se inclinó a “actualizar” la Ley de Imprenta que rige el ejercicio periodístico.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, indicó que “quienes defienden la libertad de expresión no deberían molestarse cuando una autoridad expresa una opinión y una valoración sobre el accionar de algunos periodistas y algunos medios de comunicación, máxime si esa opinión refleja lo que muchos piensan!”.

En el evento, el prsidente del TSJ pidió apoyó al presidente Evo Morales para construir más casas judiciales a través del programa Bolivia Cambia, Evo cumple.

Para la ANPB, APLP y FTPLP, “es necesarios que Revilla sepa que la prensa es esencial para la consolidación de la democracia y que sin libertad de expresión es imposible la existencia de un Estado Constitucional de Derecho”.

Por ello, agrega, “al acusar de forma tan aberrante a los informadores, en realidad el Dr. Revilla se estrella contra la institucionalidad democrática. Una institucionalidad que, por cierto, exige de una independencia de poderes que, al haber desaparecido, ha sumido en la peor de las crisis a la justicia, que hoy, genuflexa ante el Gobierno, ya no procura la paz social, sino que es temida por la ciudadanía”.

