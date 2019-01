María Delgado se estrena en los noticieros de ATB y John Arandia regresa a los medios por Fides

María Delgado se estrena en los noticieros de ATB

Conducirá los noticieros de la red y seguirá con su trabajo en docencia universitaria.

María Delgado vuelve a la televisión tres meses después de dejar la Red Uno. Foto:Facebook

Página Siete / La Paz

Después de ocho años de trabajo en la Red Uno de Bolivia y sólo tres meses después de haber dejado la televisión, María Delgado será presentadora de los noticieros de mediodía y central de ATB.

“En Red Uno he estado muchos años, he hecho casi toda mi trayectoria profesional en ese medio, pero el año pasado se me dio una oportunidad de algo que para mí era completamente nuevo: me invitaron a ser la directora de la Carrera de Comunicación de la Universidad Loyola, de la que era docente. Asumí el reto, pero se me sobrecargaron las responsabilidades, por lo que decidí alejarme de los medios por unos meses, para dedicarme al 100% de la universidad”, contó.

En estos tres meses fuera de la televisión, Delgado organizó su trabajo académico, hasta que le invitaron a ser parte de ATB.

“Por el momento no estaba con la intención de volver a las pantallas, pero me dijeron para que vaya al canal y me ofrecieron conducir los dos noticieros. Fue así que este regreso se dio mucho antes de lo que imaginaba. Me siento bendecida por la energía que hay en ATB”, sostuvo.

Delgado se hará cargo de la conducción de los noticieros de la red desde el lunes 4 de febrero y ayer fue parte de los presentadores que promocionaron el canal en la feria de la Alasita.

“La gente me ha recibido con mucho cariño. Una de las cosas que más me gustan de esta profesión es el contacto directo con las personas y lo de la feria ha sido muy intenso, porque la gente me preguntaba desde cuándo iba a volver a la televisión, lo que fue una buena oportunidad para invitarles a seguirme por ATB”.

María tiene 10 años en los medios de comunicación e hizo de la televisión su ambiente de trabajo. Sobre cómo asimila el hecho de dejar un canal en el que hizo la mayor parte de su carrera y lo que se encontrará en ATB, apuntó que conocer a la gente del ambiente hace todo más fácil.

“Nuestro ambiente es muy unido, una siempre se encuentra con colegas y compartimos. Por eso es que al llegar a ATB me encuentro con muchos amigos y eso ha ayudado a que mi paso de una red a otra sea natural”.

Además de su regreso a la televisión, María continuará con su trabajo en la docencia y como directora de la Carrera de Comunicación Social de la Loyola.

John Arandia regresa a la televisión con AM, por Fides

Foto:Facebook

Página Siete / La Paz

Después de dos años y medio alejado de los medios de comunicación, John Arandia tomó la decisión de regresar a la televisión, con el programa AM, que se emitirá por la señal de Fides.

“He tenido varios ofrecimientos durante el año pasado para volver a los medios; es más, he asesorado a varios medios con algunos de sus programas, pero el temor lo he sentido y ha estado latente, no como una amenaza directa, sino porque al estar John Arandia en su pantalla, la primera reacción que podría haber es que el Gobierno actual les quite la publicidad estatal”, explicó el presentador de televisión.

Consultado por las razones que hicieron que se decida por Fides, Arandia afirmó que dicho medio le garantiza la libertad de expresión y le da la responsabilidad de ser parte de una cadena con prestigio y experiencia.

“Las negociaciones con el padre (Eduardo) Pérez fueron rápidas, para mí es volver a casa. El estreno del programa está previsto para el 1 de febrero, por un especial por el aniversario de Fides, pero ya con el programa regular desde el lunes 4”, indicó.

AM está pensada como una revista matinal, con segmentos de noticias, análisis, entrevistas, música y entretenimiento, que se difundirá de 10:30 a 12:00.

“Este será un programa que se hará desde los estudios de Fides TV y será transmitido por Fides Radio”, anunció el conductor.

La salida al aire de AM es apenas el primero de varios planes que Arandia tiene para Fides.

“El programa de radio es el comienzo de varios planes, pero debemos ir paso a paso. Por mi parte, pedí al padre Pérez que me permita seguir adelante con mis canales en las redes sociales, por los que se reproducirá la transmisión de AM”, agregó.

Página Siete / La Paz