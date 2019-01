Mesa culpa al gobernante MAS por la “debacle” de la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, llamó a una conferencia de prensa para admitir que ha sido infiel en su matrimonio y generó una ola de críticas.

Carlos Mesa. Foto de archivo: Página Siete.

La Paz, 21 de enero (ANF).- El expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, responsabilizó este lunes al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por la debacle de la Defensoría del Pueblo.



“La obsesión del MAS por tomar las instituciones prescindiendo de la meritocracia, ha producido la debacle de la Defensoría del Pueblo. Recuperaremos las instituciones para recuperar la democracia”, afirmó el candidato a la presidencia, mediante su cuenta en Twitter.



Esta expresión surge después de que el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, llamó a una conferencia de prensa para admitir que ha sido infiel en su matrimonio y acusar a su esposa Kary Arias de “chantaje”.



“Yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, (pero eso) no justifica que me hagan chantajes y que me hagan denuncias falsas sobre violencia. Fui infiel, eso lo asumo, pero otra situación no va conmigo y hacerlo es delincuencial de parte de ella porque es una acusación falsa y no va con ninguna prueba”, aseveró.



Tezanos Pinto, para sostener su versión, incluso presentó a los medios de comunicación las capturas de pantalla de algunas de las conversaciones con su esposa por medio de WhatsApp y remarcó que tiene muchos testigos de que ella lo está sometiendo a “chantaje” desde hace mucho tiempo.



Los dichos del Defensor generaron una ola de críticas y hasta los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, respectivamente, lo conminaron a trabajar y no ventilar sus problemas conyugales usando las oficinas públicas.

Nota relacionada: Oficialismo y oposición critican a Tezanos Pinto por ventilar asuntos conyugales desde la Defensoría del Pueblo