Michelle Pfeiffer se estrena en Instagram por todo lo alto

Michelle Pfeiffer abre su cuenta de Instagram con una publicación que sus seguidores no podrán considerar menos que icónica.

Llegan con cuentagotas, pero cada vez más y más celebrities otrora reticentes a las redes sociales se suman a la moda de Instagram. La última, Michelle Pfeiffer, que además lo ha hecho con una primera publicación memorable.

“MIAU, Instagram”, escribió Pfeiffer junto a un vídeo de su icónica escena en Batman Returns, la película de 1992 del Caballero oscuro dirigida por Tim Burton en la que interpretaba a Catwoman. Hasta este pasado año, Batman Returns era la película más taquillera de la carrera de Pfeiffer, algo que cambió en verano de 2017 con su papel en Ant-Man y la Avispa, pero es innegable que Catwoman la consolidó como una de las actrices más relevantes de primeros de los 90. Sólo entre 1989 y 1993, la actriz encadenó las tres únicas nominaciones al Oscar de su carrera. Nunca ganó.

Quien sí logró una estatuilla es su compañera de reparto en Madre!, Jennifer Lawrence, una de las pocas actrices del Hollywoodactual que todavía no han dado el salto a Instagram. Tampoco lo han hecho Emily Blunt o Emma Stone, dos actrices millennials de las grandes ligas que han conseguido hasta ahora evitar la llamada de sirena de las redes sociales. Y todo pese a que estrellas como Dwayne Johnson o Will Smith han hecho de sus plataformas su mejor arma para anunciar y promocionar sus proyectos.

“Me he pasado mi vida entera escondiéndome y haciendo lo menos posible”, dice Pfeiffer en una entrevista con Vanity Fair explicando por qué se suma ahora al carro de Instagram. “Sinceramente, me daba ansiedad entrar en el mundo de las redes sociales y temía meter la pata y que alguien se cabreara conmigo”.

Pfeiffer no está sola en lo que respecta a tenerle respeto a las redes sociales. Hasta hace un par de años, Julia Roberts, Jennifer Garner, Tom Cruise o el mismo Will Smith todavía no tenían Instagram. Como Pfeiffer, son estrellas curtidas en los 90 que se tomaron su tiempo antes de empezar a colgar fotos. Quizá les pasó como a la actriz de Scarface.

“Me empezó a entrar mucha curiosidad porque muchos de mis amigos han empezado a usar Instagram y parece que se lo están pasando muy bien, así que creo que me di cuenta de que es una muy buena forma de interactuar con gente y, potencialmente, con mis fans”, añade Pfeiffer, que confía en que Instagram también le va a servir como herramienta para contarle a sus seguidores cuáles serán sus próximos proyectos.

En cuanto a la foto con la que ha decidido debutar en la plataforma, Pfeiffer tiene una muy buena razón para explicarlo: “Nunca vuelvo y me pongo a mirar mi trabajo porque soy muy crítica conmigo misma, pero es verdad que ese vídeo es divertido”.

Fuente: revistavanityfair.es