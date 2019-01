Misterio, desprecio y dignidad: secretos del Martino que llega a México

“Paolorroso ordenó minipartidos de cuatro contra cuatro. En esas, un veterano dio el alto y se dirigió al ayudante de Martino. ‘Pero profe, ¿no ve que esto es una vergüenza?, que con esta intensidad no vamos a ningún sitio’. Todos callaron, conscientes de que tenía razón, que para ejercitar la presión y la velocidad de pase se requiera otra marcha, la que exigía Guardiola o Tito Vilanova. La respuesta del profe—’¡Pero no se me enoje!’— resultó un hachazo para muchos. ‘Supe que no entendían nada y ya no lo entenderían nunca’, recuerda un futbolista veterano”.