Real Madrid venció 3-2 a Borussia Dortmund en un final dramático y clasificó a semifinales del Mundial de Clubes

La Casa Blanca parecía tener la victoria en el bolsillo, pero los alemanes se pusieron en partido y una tapada fenomenal de Courtois evitó el alargue. El miércoles buscará el pase a la final contra PSG.

Real Madrid le ganó 3-2 a Borussia Dortmund y sacó boleto a las semifinales del Mundial de Clubes en el Estadio MetLife, un reducto con capacidad para más de 80.000 personas. Su próximo rival será París Saint-Germain (PSG), que le ganó 2-0 al Bayern Múnich.

Los alemanes dieron una interesante sensación en los primeros segundos, ya que intentaron ser los dominadores y llevar peligro al arco de Thibaut Courtois. Solo quedó en eso: una sensación. El Merengue impuso las condiciones rápidamente y encontró su fuente de los deseos sobre el costado izquierdo, donde Fran García y Vinicius Júnior lo atacaban a Julian Ryerson aprovechando que Niklas Süle no llegaba a las coberturas. No fue una casualidad que el 1-0 llegue por ese lado. Tras una combinación de toques, Arda Güler envió un centro al corazón del área, y Gonzalo García conectó una volea de pierna derecha a los nueve minutos para sellar la primera emoción en los Estados Unidos.

El reemplazante de Kylian Mbappé sigue dando respuestas positivas de cara a la próxima temporada. Gonzalo fue la gran apuesta del entrenador debutante Xabi Alonso en su primer partido oficial con la Casa Blanca, luego de que la Tortuga experimentó un cuadro febril seguido de una gastroenteritis, que lo privó de ser parte de la fase de grupos desde el principio. En cinco partidos del torneo de la FIFA, el joven español de 21 años lleva cuatro gritos y una asistencia.

La desventaja fisuró el planteamiento del Dortmund de Niko Kovac, ya que empezaron a salir de manera descoordinada en la presión, perdieron los duelos con facilidad y tuvieron la pelota en su propio campo sin lastimar la última línea rival. Mientras tanto, la pesadilla de Ryerson continuó en la acción que derivó en el 2-0. Sobre el sector izquierdo, Gonzalo le extendió un pase en profundidad a Trent Alexander-Arnold. El lateral, que llegó en este mercado desde el Liverpool, envió un centro atrás para la aparición fantasmal de Fran García, quien anticipó al propio Ryerson y definió a quemarropa de Gregor Kobel a los 19 minutos.

*El tanto de Fran García para el 2-0 de Real Madrid

El descontento de Kovac por la producción colectiva de su equipo quedó a la vista en el regreso del entretiempo con la realización de tres cambios, aunque sorprendió que Julian Ryerson no sea uno de los que se retire de la cancha después de sufrir varios tramos del duelo. Los ingresos de Yan Couto, Felix Nmecha y Maximilian Beier por Süle, Karim Adeyemi y Pascal Gross buscaron unas modificaciones tácticas para cambiar la cara sin éxito. Lo que se encaminaba a ser un final tranquilo en favor de los Blancos, terminó en un cierre de película en Nueva Jersey. Beier descontó para darle una ilusión a los alemanes en el segundo minuto adicionado, pero Mbappé le devolvió la ventaja a sus compañeros a los 94′, luego de haber ingresado a los 67′ de partido. En la acción siguiente, Dean Huijsen dejó con 10 hombres al Real Madrid por cometer una infracción en el área a Serhou Guirassy, quien cambió el penal por gol (3-2). En la última jugada, Courtois detuvo un potente derechazo de Marcel Sabitzer para asegurar la clasificación. ⚽️ BEIER PULLS ONE BACK! Borussia Dortmund aren’t done yet — they cut the lead with a clean finish! 🟡🖤 pic.twitter.com/RxJNoLemOS — DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025 *El descuento de Maximilian Beier El conjunto de la Bundesliga sintió la ausencia de Jobe Bellingham, hermano de Jude, volante de Real Madrid, en los 90 minutos. Sus amonestaciones seguidas contra Ulsan Hyundai en fase de grupos y Monterrey en octavos lo obligaron a purgar una fecha de suspensión. Luego de entrar desde el banco ante Fluminense, se impuso en la formación para enfrentar a Mamelodi Sundowns: anotó un gol, fue elegido MVP y no dejó la titularidad hasta la sanción disciplinaria. Por otro lado, Real Madrid continúa a paso firme de camino a lo que podría ser el primer título de Xabi Alonso. El elenco de la capital española fue líder del Grupo H de manera invicta con un empate contra Al Hilal y sendos triunfos ante Pachuca y RB Salzburgo. Ya en instancia eliminatoria, le alcanzó con un gol de Gonzalo García a los 54 minutos para vencer 1-0 a Juventus en octavos. El Merengue se enfrentará este miércoles al PSG desde las 16 (hora argentina) en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. El ganador se medirá en la final del próximo domingo en idéntico horario y escenario al vencedor de Fluminense-Chelsea.

*El 3-1 marcado por Kylian Mbappé

*El penal convertido por Guirassy

Formaciones:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinicius Júnior y Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Pascal Gross, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Julian Brandt, Karim Adeyemi; y Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

Estadio: MetLife Stadium

