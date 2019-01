Nacional trae nuevamente al español Pascua

El español fue ratificado para volver a la banda roja después de dos años de ausencia. El ibérico es otra alternativa para el medio campo potosino para el torneo local y la Sudamericana.

Después de dos años el media punta español, Bruno Pascua, volverá a defender la camiseta de Nacional Potosí tras definir todos los detalles para su segundo ciclo y potenciar la zona ofensiva para el Apertura 2019 y la Copa Sudamericana, explicó el secretario general, Óscar Careaga.

El pasado año el español estuvo el primer semestre en Universitario de Sucre y debido a las deudas salariales decidió dejar el club. El segundo semestre estuvo jugando en el Ourense Club de Fútbol, equipo español que disputa la tercera división de ese país.

Pascua es el quinto extranjero que tienen los rancho guitarras que aún dispone de una sexta plaza para ser utilizada. Nacional decidió renovar con el defensor uruguayo Víctor Martín Galaín, el arquero argentino Leonardo Romero, junto a los colombianos, el volante Wilder Salazar y el delantero Harold Reina.

Exigentes

La dirigencia de la ‘banda roja’ ya arregló con el delantero Vladimir Castellón como su primer refuerzo pero sigue en tratativas con otros jugadores. Careaga mencionó que las conversaciones continúan con varios futbolistas.

“Hay mucha exigencia de parte de los jugadores. Nacional Potosí no se puede comprometer con algo que no podrá cumplir, no podemos decir que vamos a pagar uno sueldos exorbitantes cuando tenemos un techo presupuestario (costo de la planilla de 100.000 dólares mensuales), que debemos que respetar”, destacó Careaga.

Fuente: diez.bo