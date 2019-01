“No soy gay ni soy bisexual”: la respuesta del actor David Zepeda, estrella de Televisa

Ambos ofrecieron una conferencia en la que confirmaron su separación, pero no por los motivos que dijo la revista y Perroni aprovechó para hablar de su bisexualidad.

“Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre”, declaró.