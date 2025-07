Elecciones 2025: Analistas observan un posible empate entre Tuto y Samuel

Segunda encuesta de El Deber Tras revelarse la segunda encuesta nacional de intención de voto, panelistas del programa YO ELIJO, califican la campaña electoral como ‘estancada’ y observan el descenso porcentual de Andrónico Rodríguez

Lourdes Molina Rea

Fuente: eldeber.com.bo

Rolando Schurpp, Luciana Jáuregui y Manuel Suárez, panelistas del programa YO ELIJO, donde esta noche se revelaron los datos no oficiales de la segunda encuesta nacional de intención de voto, observaron un virtual empate entre los candidatos Jorge ‘Tuto’ Quiroga y Samuel Doria Medina. En esa misma línea, se refirieron al descenso porcentual de Andrónico Rodríguez y hasta calificaron las campañas electorales como ‘estancadas’.

«Es evidente un virtual empate entre Tuto y Samuel, pero adicional se ve un estancamiento de su crecimiento, los votos se van hacia los indecisos», disparó Schurpp, versión que fue reforzada por Suárez que textualmente dijo: «hay un empate en el primer lugar».

Sin embargo, para Jáuregui la situación va un poco más allá. «Es un proceso de estancamiento entre los primeros lugares, incluso bajaron y no salieron de su nicho electoral. Su discurso no trasciende. Es un problema de su discurso tecnocrático, que tiene dificultades para conectar con la gente. Falta cercanía, concreción, para conectar con la vida cotidiana (del votante)».

En esa misma línea Schurpp remarcó que «todos pierden puntos, porque los candidatos están fracasando en su campaña electoral. Estamos analizando lo que ha pasado hasta ahora, no podemos proyectar lo que pasará. Pero encuentro la desconexión entre los exmasistas que plantean más de lo mismo y de la derecha, solo promesas de slogan».

Pero, Jáuregui fue más puntual y resaltó que «hay un fracaso de las campañas, ni Tuto ni Samuel pueden transversalizar su discurso». Inclusive aseveró que «me da la impresión de que lo que tiene el uno, le falta al otro (Samuel y Tuto)».

Por ello es que, de acuerdo con los datos de la segunda encuesta, el partido Nueva Generación Patriótica, que ya no está en carrera electoral pero postulaba a Jaime Dunn (que tampoco fue habilitado), se presentaba como una opción intermedia. Los analistas coincidieron al afirmar que Dunn tenía parte de Samuel y Tuto. Era un candidato que agradaba a la gente (electorado).

La caída de Andrónico

La caída porcentual del candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, fue otro punto de análisis que abordaron los panelistas. «Es llamativo el desplome de Andrónico a pesar de las altas expectativas», manifestó Schurpp.

No obstante, Jauregui considera que «la campaña de Andrónico no está logrando desarrollarse. Los ejes que organizaban el campo político están cambiando, antes eran lo indígena, ahora tienen que ver el ajuste, la meritocracia, es un mapa diferente. El discurso de Andrónico no está hablando de economía a la gente. Otro factor es que este personaje tiene un liderazgo dependiente de la situación, de la coyuntura».

Asimismo, la profesional destaca que «ahora el votante masista está en confusión y no sabe a dónde va a orientar su voto. Lo que será estratégico y definirá su voto en último momento». Inclusive aseveró que «Andrónico no está logrando consolidarse ni en los bastiones masistas».