Comerciantes dicen que sube el precio de los celulares por el dólar: “La gente se asusta con los precios y se va”

“Mucha gente se asusta con los precios y se va sin comprar”, dijo el dueño de una tienda de equipos móviles.

Los comerciantes de la calle Eloy Salmón, de la ciudad de La Paz, reportaron que se han incrementado los precios de los celulares debido a la subida del dólar y que este tipo de cambio flexible está afectando directamente las ventas de estos productos.

Los vendedores señalaron que los celulares de media y alta gama han incrementado su precio en las últimas tres semanas, provocando que las personas que acuden a las tiendas se vayan sin comprar los equipos debido a su alto costo.

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“Está afectando a nuestro sector. Antes un equipo de alta gama costaba 13 mil bolivianos y ahora cuesta 14.400 bolivianos. Esto ocurre desde hace tres semanas, desde que está subiendo el dólar”, explicó el comerciante.

En los últimos días, varios sectores, como los microempresarios, los comerciantes de línea blanca y otros, han reportado una baja en sus ventas debido al tipo de cambio flexible.

Este lunes, el Banco Central de Bolivia (BCB) señaló que la cotización oficial del dólar asciende a Bs 11,54, lo que significa un incremento de 17 centavos en comparación con la cotización que estuvo vigente entre el sábado y este lunes.