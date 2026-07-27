Argentina: Rescatan a bolivianos explotados en taller textil

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización que explotaba trabajadores en un taller textil de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un allanamiento, 16 víctimas de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina, fueron rescatadas.

La investigación se inició cuando un vecino del barrio porteño de Parque Avellaneda alertó sobre el funcionamiento de una fábrica textil clandestina que, bajo la supervisión de varias personas, bolivianos y argentinos, sometían laboralmente a varios trabajadores.

Con la autorización del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nº1 a cargo de la Dra. María Servini, Secretaría N°2 del Dr. Adolfo Piendibeñe, intervino el Departamento Trata de Personas de la PFA, cuyo personal inició una vigilancia del inmueble ubicado sobre la calle Tomás Álvarez de Acevedo.

El conjunto de tareas realizadas incluyó vigilancias encubiertas durante algunos días y en diferentes franjas horarias, esto permitió establecer que los trabajadores se hallaban expuestos a largas jornadas laborales, siendo extremadamente controlados durante días enteros por distintos empleadores que se turnaban para ello.

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Asimismo, constataron que los damnificados gozaban de escasos minutos de descanso y que, además, cumplían sus actividades dentro del taller con la persiana baja, enfrentándose a una serie de riesgos para su salud.

Los agentes federales determinaron que los responsables conformaban una banda emparentada familiarmente entre sí y sin ningún permiso para operar. En ese sentido, los empleados tampoco estaban debidamente registrados, por lo cual su situación laboral se encontraba en “negro” (ilegal) en Buenos Aires.

Una vez reunidas las pruebas requeridas, el magistrado interventor autorizó la ejecución del allanamiento, donde los uniformados ingresaron al domicilio e identificaron a cinco hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad boliviana.

Detuvieron a un sujeto argentino sobre quien pesaba una solicitud de captura por el delito de “Falsificación de moneda extranjera”.

Durante el desarrollo del operativo se procedió, además, al rescate de 16 personas de nacionalidad boliviana, paraguaya y argentina. A su vez, se secuestraron siete teléfonos celulares, 30 máquinas de coser, una mesa de corte de tela y documentación.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedieron a la inmediata clausura del local, cesando por completo la actividad ilegal. En tanto, las víctimas recibieron la contención de la Coordinación Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia.

Los imputados, mayores de edad, quedaron a disposición de la justicia por el delito de “trata de personas”.