Brigada Parlamentaria realiza un reconocimiento póstumo al periodosta Yerko Guevara por su trayectoria de más de 20 años

Brigada Parlamentaria realiza un reconocimiento póstumo al periodosta Yerko Guevara por su trayectoria de más de 20 añosCategorías Sociedad, VideosEtiquetas 27/07/2026 Durante el acto, se resaltó el legado de Yerko Guevara por su “invaluable contribución al fortalecimiento del derecho, a la información, la libertad de expresión y la democracia” Reconocimiento de la Brigada Parlamentaria Fuente: Unitel El presidente de la Brigada Parlamentaria, Fernando Pareja, entregó este lunes un reconocimiento póstumo por los más de 20 años de trayectoria del periodista Yerko Guevara. eju.tv “Yerko Guevara Velázquez, en honor a su destacada trayectoria profesional como periodista boliviano, su invaluable contribución al fortalecimiento del derecho, a la información, la libertad de expresión y la democracia, así como su permanente compromiso con la verdad, la ética periodística, el servicio a la sociedad boliviana construyéndose en un ejemplo de profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones”, fueron las palabras de reconocimiento para el periodista cruceño. Durante el acto, el presidente de la Brigada recordó distintos momentos compartidos, resaltando no solo su profesionalismo, sino también la amistad que los unía y el legado que deja en el gremio. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas En medio del luto, el hijo mayor de Yerko Guevara recibió el reconocimiento a nombre de su papá y expresó su orgullo por los logros y trayectoria del destacado periodista. “Personalmente, es muy triste porque él ya no está conmigo acá presente, pero sé que es un orgullo que toda la gente lo recuerde, por su gran sonrisa, por su profesionalismo que tenía”, señaló Yerko Yair Guevara. Yerko Guevara falleció el pasado martes 21 de julio. Es recordado por ser un periodista multifacético, a quien le apasionaba la economía y política, así fue cómo cubrió momentos históricos. Diferentes autoridades, colegas, familiares y amigos expresaron sus condolencias y respetos a un hombre apasionado por el periodismo y por su calidez humana.