Brigada Parlamentaria realiza un reconocimiento póstumo al periodosta Yerko Guevara por su trayectoria de más de 20 años

Fuente: Unitel

El presidente de la Brigada Parlamentaria, Fernando Pareja, entregó este lunes un reconocimiento póstumo por los más de 20 años de trayectoria del periodista Yerko Guevara.

“Yerko Guevara Velázquez, en honor a su destacada trayectoria profesional como periodista boliviano, su invaluable contribución al fortalecimiento del derecho, a la información, la libertad de expresión y la democracia, así como su permanente compromiso con la verdad, la ética periodística, el servicio a la sociedad boliviana construyéndose en un ejemplo de profesionalismo, responsabilidad y vocación de servicio para las presentes y futuras generaciones”, fueron las palabras de reconocimiento para el periodista cruceño.

Durante el acto, el presidente de la Brigada recordó distintos momentos compartidos, resaltando no solo su profesionalismo, sino también la amistad que los unía y el legado que deja en el gremio.

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