Diputada Moreno señala que Creemos continuará brindando respaldo al Gobierno de Paz

Tras el anuncio sobre el alejamiento de Unidad Nacional del Gobierno liderado por Rodrigo Paz, este lunes la diputada Khaline Moreno, afín a Luis Fernando Camacho, señaló que Creemos continuará brindando respaldo al Ejecutivo nacional.

Cabe recordar que para las elecciones presidenciales Unidad Nacional (UN), partido liderado por Samuel Doria Medina, y la agrupación ciudadana Creemos, de Luis Fernando Camacho, conformaron la Alianza Unidad, logrando representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Nosotros como Creemos, que somos parte de la alianza a la cabeza de Luis Fernando Camacho, queremos dejar en claro, que continuaremos con el compromiso de seguir apoyando al presidente Rodrigo Paz”, manifestó la diputada Moreno.

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Moreno sostiene que en Creemos respetan la decisión de Unidad Nacional de alejarse del Gobierno y valora que expresaron que apoyarán iniciativas para cambiar el modelo económico y político que dejó el MAS.

“Creemos, a través del presidente, Luis Fernando Camacho, dejamos en claro que vamos a apoyar al Gobierno del presidente Rodrigo Paz, sin dejar de lado nuestra labor de fiscalización”, manifestó.