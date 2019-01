Peñaranda ve “amenaza” en las declaraciones del ministro Coca

El comunicador aseguró que pese a las advertencias del ministro, no se siente amedrentado y remarcó que seguirá trabajando en su oficio.

El periodista y director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda, remarcó este miércoles que se siente amenazado por las declaraciones del exgerente general de Entel y actual ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, quien ratificó el inicio de un proceso penal en contra del comunicador y advirtió, además, que hay al menos siete personas aprehendidas “por temas de transparencia”.

“Lo tomó como una amenaza. Él está diciendo que hay otras personas presas, que hay un récord, dando la idea de que yo podría ser otro detenido, lo tomo como una amenaza, pero no me asusta, no me atemoriza ni me amedrenta”, remarcó a ANF.

Las declaraciones de Peñaranda surgen luego de que el ministro Coca subrayará que Entel tiene un “record no muy agradable” porque ha metido a la cárcel a siete personas, además advirtió que hay 21 imputados y más de 40 procesados por temas de transparencia, y que eso “no va a parar”.

Peñaranda dijo sentirse tranquilo pese al anuncio del juicio en su contra. Reiteró que la nota cuestionada por Coca es correcta y bien sustentada, por lo tanto, detalló que no procede un proceso penal.



“Estoy tranquilo porque la nota que hemos publicado en Brújula Digital está bien sustentada y por lo tanto, no puede proceder un juicio penal. En todo caso tendría que ser un juicio mediante un Tribunal de Imprenta, pero como no nos hemos equivocado y hemos dicho la verdad, estoy tranquilo”, expresó.



El comunicador informó que Entel destituyó a personal relacionado al área de adquisiciones, que está relacionada con la nota publicada por su medio. Además, cuestionó la clausura temporal de la empresa de seguridad que contrató Entel por no tener licencia de funcionamiento.

Dijo que esas situaciones sustentan la información difundida por Brújula Digital.

“Hubo cambios de personal en Entel, de personas, precisamente relacionada con el tema de adquisiciones. Eso tiene que aclarar, por qué han sido removidos esos cargos, según mi criterio tiene que ver con el caso que hemos denunciado y esos cambios nos darían la razón. Otra empresa de seguridad contratada por Entel ha sido clausurada por no tener licencia de funcionamiento, eso es precisamente lo que la nota decía”, acotó.



El 21 de diciembre de 2018, Brújula Digital publicó una nota titulada “Licitación de Entel para contratar empresa de seguridad no exige a las firmas ser legalmente reconocidas” y luego la empresa estatal conminó al periodista a retractarse del contenido de la información.

