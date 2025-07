Cuatro candidatos presidenciales dan a conocer su visión de país y propuestas en el foro de la Cainco

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El foro de la Cainco reunió a cuatro de los nueve candidatos. Foto: Cainco

Doria Medina: “Tenemos un Estado obseso que se mete en todo y tenemos un sector productivo anémico”. Tuto plantea reducir los ministerios y una “autonomía total” como reformas en la función pública. Manfred plantea mantener YPFB, YLB, BoA a cargo del Estado y que el resto vaya a alianzas público-privadas. Paz Pereira plantea cambios en la educación: “Vamos a atacar a las mafias sindicalizadas”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Doria Medina: “Tenemos un Estado obseso que se mete en todo y tenemos un sector productivo anémico”

En el foro El Futuro Posible, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Unidad, criticó el tamaño y la intromisión del Estado en la economía, considerando que el achicamiento es clave para encarar el futuro en caso de llegar al Gobierno nacional. “Tenemos un Estado obseso que se mete en todo y un sector productivo anémico”, dijo Doria Medina, proponiendo achicar el aparato estatal y liberar las fuerzas del sector privado, al que consideró clave para sacar al país de la crisis. En este sentido, el candidato planteó medidas concretas, como eliminar la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), “que es una estupidez”. “Si tuviéramos casinos ya, pero una farmacéutica que hace una promoción debe sufrir las distorsiones del Estado”, resaltó. También señaló que Fundempresa debe volver a manos privadas para agilizar la creación de negocios. Respecto al déficit fiscal, Doria Medina indicó que se debe eliminar la subvención a los combustibles.

– Tuto plantea reducir los ministerios y una “autonomía total” como reformas en la función pública

El candidato presidencial de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, participó del Foro El Futuro Posible, organizado por la Cainco, donde planteó reducir los ministerios y profundizar las autonomías como los pilares para mejorar la función pública en Bolivia. Quiroga dice que está convencido de que es necesario reducir el tamaño del Estado; sin embargo, considera que también primordial mejorar la calidad del capital humano. “Menos ministerios, no solo se trata de tener menos ministerios, es la descentralización. Creo en la autonomía total, una lucha de Santa Cruz”, señaló Quiroga. El candidato presidencial de Libre señaló que actualmente el 80% de los recursos del Estado los administra el gobierno central y plantea que la salud, educación y seguridad pasen a ser administrados por los gobiernos locales y regionales. Quiroga apuesta que el 62% de los recursos sean administrados por los gobiernos locales y regionales para que se hagan cargo de la salud, educación y la seguridad, mientras que el 38% quede en el gobierno central.

– Manfred plantea mantener YPFB, YLB, BoA a cargo del Estado y que el resto vaya a alianzas público-privadas

El candidato presidencial de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, propuso este jueves, durante el foro de Cainco, que mantendrá solo tres sectores estratégicos a manos del Estado; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Boliviana de Aviación (BoA), mientras el resto de empresas estatales formarán parte de alianzas público-privadas. “Las únicas instituciones que deben quedar del Estado, como digo tanto Estado que sea necesario como mercado que sea posible, simplemente hablo de Yacimientos de Litio, YPFB, la aerolínea bandera (BoA), que no quiere decir que sea la única, va a ser política de cielos abiertos, pero sí que vaya a regiones donde no va la línea internacional”, dijo Manfred en el foro. Afirmó que “el resto de las empresas las entregaría al sector privado. Es importante, porque hoy la mayoría son deficitarias”. Detalló que no va a cerrar las empresas estatales deficitarias, porque ya hay una inversión estatal hecha, pero que se realizarán alianzas público-privadas.

– Paz Pereira plantea cambios en la educación: “Vamos a atacar a las mafias sindicalizadas”

El candidato a la Presidencia por PDC, Rodrigo Paz Pereira, señaló que la educación en Bolivia fue sindicalizada por sectores sociales y que estas acciones están afectando directamente a los estudiantes que están en etapa de aprendizaje. El candidato plantea hacer cambios en la malla curricular. “Vamos a atacar a las mafias sindicalizadas de la educación boliviana. El futuro de Bolivia no son los jóvenes, el futuro de Bolivia son los profesores que enseñan a los jóvenes; si no cambiamos a los profesores, no tendremos futuro con los jóvenes”, explicó Paz Pereira. El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) planteó que la educación en Bolivia debe ser impulsada por el Estado y también por los departamentos. Con esta propuesta cada región tendrá la mitad de independencia en la malla curricular, preciso. “Nuestra propuesta es 50 y 50, esto significa que el 50% de la currícula será parte de una línea general del país, y el otro 50%, le corresponderá a cada uno de los departamentos para el sistema educativo”, explicó.

– Guido Añez: Una segunda vuelta entre Tuto y Samuel no se va a dar

El exministro y analista político Guido “Chelelo” Añez afirmó que es “imposible” una segunda vuelta entre Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, a pesar de que ambos lideran las encuestas con una diferencia mínima. Según su análisis, el verdadero contendor será Andrónico Rodríguez, en caso de que se concrete la unidad del Movimiento al Socialismo (MAS). “Eso no se va a dar. Primero, porque el techo de ambos está por debajo del 30%, y no sabemos todavía cuál es el techo de Andrónico”, expresó Añez al referirse a la intención de voto que muestran las encuestas actuales. A su criterio, subestimar al MAS sería un error político y una falta de lectura histórica. Datos de la última encuesta dan cuenta que Andrónico Rodríguez cayó varios puntos, mientras que Eduardo Del Castillo y Eva Copa no superan el 3% de apoyo electoral. El presidente Luis Arce llamó a la unidad de la izquierda boliviana y anunció que invitará a los líderes de los partidos políticos de izquierda a una reunión para consolidar el bloque de izquierda.

– Advierten que, si la izquierda se une, puede sorprender e ir a segunda vuelta

En medio de versiones que apuntan a una posible unidad entre los bloques del Movimiento al Socialismo (MAS), el analista político Guillermo Bretel sostuvo que, de concretarse, esta articulación podría alterar significativamente el panorama electoral y darse una segunda vuelta entre un candidato de oposición y de izquierda. “Puede cambiar, yo no creo que cambie, pero en la medida en que vaya a patear realmente el tablero, y por un factor específico: el tiempo”, señaló Bretel en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, advirtiendo que, pese al desgaste acumulado en los últimos años, una campaña unificada del MAS aún podría generar impacto. El analista reconoció que un mes de campaña no parece ser suficiente para revertir cinco años de división y enfrentamientos internos. Sin embargo, remarcó que una muestra clara de unidad, aunque sea simbólica o centrada en un respaldo público, podría generar reacciones emocionales en una parte del electorado, especialmente en zonas rurales.

– Claure apoyará la candidatura de Samuel Doria Medina

El empresario y activista político Marcelo Claure anunció la tarde de este jueves que decidió apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina en las elecciones presidenciales del 17 de agosto. «Voy a apoyar a Samuel Doria Medina para que sea el futuro presidente de Bolivia y la gente me pregunta por qué, porque estoy seguro que Samuel es el mejor preparado, porque como yo es un empresario que sabe lo que es luchar, sabe lo importante que es crear empleo y lo importante que es manejar una economía», explicó Claure, a través de un video. El también dirigente deportivo había pedido hace ya varios meses que la oposición se una para definir un solo candidato que le haga frente al MAS y a la izquierda. Sin embargo, los detractores del masismo se fragmentaron y en la actualidad se tienen ocho postulaciones, fuera de Alianza Unidad. «Samuel no entró a la política para enriquecerse, sino para servir», sostuvo Claure después de cuestionar que los candidatos contrarios al MAS asumieron un compromiso de candidatura única que luego no cumplieron.

– Manfred: “El apoyo de Claure le hace daño a Samuel” y alerta sobre intervención

El candidato presidencial de Súmate, Manfred Reyes Villa, cuestionó el reciente respaldo del empresario Marcelo Claure a Samuel Doria Medina y advirtió que este tipo de alianzas podrían afectar la credibilidad del postulante de Unidad. Para Manfred, el vínculo entre Claure y Samuel despierta sospechas sobre intereses foráneos en temas estratégicos como el litio. “Creo que le ha hecho un flaco favor al anunciar este apoyo, acuérdese de mí, ese apoyo va a hacer que tenga problemas en el apoyo de la gente que no quiere intervenciones foráneas, eso le hace daño a cualquier candidato”, enfatizó Reyes Villa tras su participación en el Foro El Futuro Posible organizado por CAINCO. El respaldo de Claure, oficializado mediante un video en redes sociales, provocó reacciones inmediatas. En dicho mensaje, el magnate aseguró que Doria Medina es “el mejor preparado” para asumir la presidencia y destacó su experiencia empresarial y su compromiso con el empleo y la economía. “Samuel no entró a la política para enriquecerse, sino para servir”, afirmó.

– Arce dice que no hay crisis, hay ‘estrangulamiento legislativo’

Este jueves, el presidente Luis Arce se refirió a la complicada situación económica que atraviesa el país, pero aseguró que no se puede hablar de “crisis”, sino de “estrangulamiento” por parte de la Asamblea Legislativa que bloquea el financiamiento externo. Actualmente, hay 15 proyectos de créditos a la espera de la aprobación por un monto aproximado de $us 1.600 millones. Según Arce, el financiamiento externo es bloqueado desde 2023, lo que impide una normal provisión de combustibles por la falta de dólar. “De eso se han aprovechado la derecha y la nueva derecha, para tratar de ahorcar financieramente al Gobierno y decir que estamos en una crisis económica. Acá hay un problema simplemente de financiamiento externo, estrangulamiento en la Asamblea que deriva justamente en que no tengamos la suficiente cantidad de dólares”, indicó el mandatario. En la inauguración del campo Churumas, el presidente destacó los resultados del modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS).

– Exportadores critican a Arce por defender su modelo: “Los datos matan el relato, hay una inflación galopante”

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB), Marcelo Olguín, criticó este jueves al presidente del Estado, Luis Arce, por defender el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS); dijo que los “datos matan el relato”. “Tenemos claramente los datos. Los datos matan el relato, dice el dicho. Tenemos una inflación galopante en estos últimos meses. Tenemos una escasez muy grande de divisas y de combustible. Están comenzando a faltar repuestos, medicamentos y es una situación que expresa los resultados del modelo que funciona y requiere un cambio”, precisó Olguín. El presidente Luis Arce defendió su modelo económico social comunitario, en medio de una crisis económica y energética, caracterizada por la escasez de dólares, encarecimiento de los productos y desabastecimiento de combustible. Sostuvo que su modelo está más vigente que nunca. El mismo discurso lo repitió esta jornada en Tarija, donde realizó la inspección del avance del pozo Churumas. La oposición advierte que el modelo económico del MAS se agotó.