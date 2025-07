Doria Medina: “Tenemos un Estado obseso que se mete en todo y tenemos un sector productivo anémico”

En el foro de Cainco, el candidato de la Alianza Unidad señaló la necesidad de achicar el Estado, contemplando devolver Fundempresa al sector privado.

Fuente: Unitel

En el foro El Futuro Posible, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Unidad, criticó el tamaño y la intromisión del Estado en la economía, considerando que el achicamiento es clave para encarar el futuro en caso de llegar al Gobierno nacional

“Tenemos un Estado obseso que se mete en todo y un sector productivo anémico”, dijo Doria Medina, proponiendo achicar el aparato estatal y liberar las fuerzas del sector privado, al que consideró clave para sacar al país de la crisis.

En este sentido, el candidato planteó medidas concretas, como eliminar la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), “que es una estupidez”. “Si tuviéramos casinos ya, pero una farmacéutica que hace una promoción debe sufrir las distorsiones del Estado”, resaltó. También señaló que Fundempresa debe volver a manos privadas para agilizar la creación de negocios.

Déficit fiscal y gastos

Respecto al déficit fiscal, Doria Medina indicó que se debe eliminar la subvención a los combustibles, que representa cerca del 4,5% del PIB, contemplando destinar hasta un punto del PIB a compensar a sectores de bajos ingresos.

Asimismo, criticó el gasto público en eventos y lujos del Estado, apuntando que se está viviendo una fiesta en el Estado masista, que gasta como “Bs 2.500 millones en celebraciones, vehículos nuevos, celulares, viajes y viáticos”.

Doria Medina defendió mantener los bonos sociales, como el subsidio a la lactancia, pero cuestionó la sostenibilidad del modelo actual, ya que no hay recursos para poder pagar esos bonos, por lo que insistió en que se requiere una fuerte reestructuración del gasto estatal para garantizar la red de protección social.

Sobre el sistema tributario, criticó que solo 500.000 personas sostienen el gasto público, mientras la mayoría está en la informalidad, contemplando una reforma fiscal que fomente la formalización.

En cuanto al sector minero, denunció una “carga absurda” para las empresas frente a la nula tributación de las cooperativas, que “exportan $us 3.000 millones y solo pagaron $us 65.000, mientras que en hidrocarburos, criticó que se pague $us 27 por barril cuando el precio internacional ronda los $us 70.

“Cerrando empresas públicas que no sirven para nada, vamos a lograr que la locomotora del país sean los emprendedores”, agregó Doria Medina al señalar que si llega al Gobierno se pretende impulsar a un millón de nuevos emprendimientos, facilitando su creación y reduciendo la burocracia.