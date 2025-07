Paz Pereira plantea cambios en la educación: “Vamos a atacar a las mafias sindicalizadas”

Con miras a las elecciones generales, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) organizó un foro de candidatos a la Presidencia.

Fuente: Unitel

El candidato a la Presidencia por PDC, Rodrigo Paz Pereira, señaló que la educación en Bolivia fue sindicalizada por sectores sociales y que estas acciones están afectando directamente a los estudiantes que están en etapa de aprendizaje. El candidato plantea hacer cambios en la malla curricular.

“Vamos a atacar a las mafias sindicalizadas de la educación boliviana. El futuro de Bolivia no son los jóvenes, el futuro de Bolivia son los profesores que enseñan a los jóvenes; si no cambiamos a los profesores, no tendremos futuro con los jóvenes”, explicó Paz Pereira en el foro de la de candidatos, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco).

El candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) planteó que la educación en Bolivia debe ser impulsada por el Estado y también por los departamentos. Con esta propuesta cada región tendrá la mitad de independencia en la malla curricular, preciso.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Nuestra propuesta es 50 y 50, esto significa que el 50% de la currícula será parte de una línea general del país, y el otro 50%, le corresponderá a cada uno de los departamentos para el sistema educativo. En Bolivia no somos iguales, somos diversos y tenemos que potenciarlo”, explicó.

Además, señala que la lengua extranjera debe ser un pilar fundamental en las escuelas públicas del país.

“Inglés gratuito para todos, el inglés tiene que ser una visión de mundo, hay que tener capacidad de enseñarle a los chicos plan de negocios”, dijo.