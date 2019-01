Piden impulso a la economía y más atención al área de salud

Exportadores y trabajadores quieren celeridad en la atención a sus demandas. Cívicos critican la falta de control contra la corrupción y el cumplimiento a la Constitución

Aideé Rojas

En el marco del festejo por los 13 años del Estado Plurinacional, diversos sectores del país piden al Gobierno de Evo Morales aprobar políticas para reactivar la economía nacional, atender con urgencia al área de salud y despolitizar el sistema judicial para lograr así una lucha frontal a la corrupción.

Para el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, los temas pendientes que deja el actual gabinete está el cumplimiento de la agenda que se firmó en diciembre 2017 con Morales, que hace referencia a la liberación de mercados para la exportación de oleaginosas e implementar tecnología para ayudar a la producción de ese sector, que en la actualidad carece de materia prima. Además de hacer realidad la tenencia de tierra para que el empresario pueda hacer más inversiones en el país y consolidación de la construcción de Puerto Busch y el centro logístico aéreo de carga en el aeropuerto Viru Viru.

Por su lado, el senador por Demócratas, Yerko Núñez, tiene críticas al tema económico. Según él, en el Gobierno de Morales no se encontró un solo pozo de gas, están pendientes los contratos de venta de gas a Brasil y Argentina. También cuestiona el traspaso de competencias a las nueve gobernaciones y a los municipios sin que tengan un incremento en sus presupuestos para atender las demandas de la ciudadanía.

La Central Obrera Boliviana también tiene sus reclamos por temas laborales que no han sido resueltos. Así lo afirmó el líder máximo cobista, Nicanor Baltazar, que cuestiona no solo a la cabeza del Ministerio de Trabajo, sino también a la bancada oficialista en la Asamblea Plurinacional por no tratar con celeridad la nueva Ley General del Trabajo y que no se avanzó en el debate sobre los derechos adquiridos por los trabajadores.

Por su lado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dijo que entre las tareas pendientes en el Ejecutivo están la lucha contra la corrupción, la despolitización del Órgano Judicial, en lo económico faltan políticas que den certidumbre al empresariado, no se redujo la deuda externa pública y en lo político no hay respeto al mandato de la Constitución.

Fuente: eldeber.com.bo