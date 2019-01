¿Por qué las novias siempre van vestidas de blanco?

Foto: iStock.

Podríamos decir que tiene una explicación simbólica: el blanco se asocia con la pureza, un valor que sin lugar a dudas, y en base a la fe católica, se atribuye a la mujer y no al hombre. Esta sería una razón que bien podría encajar dentro de las teorías de género, pero en realidad va mucho más allá y se debe a una cuestión histórica.

Antes de que las técnicas de limpieza de la ropa se hicieran populares, el blanco se asociaba con la riqueza

La familia real británica ha estado introduciendo estándares en la moda desde mucho antes de que Kate Middleton y Meghan Markle salieran en las pantallas de medio mundo y estuvieran en boca de todos. En 1840, el vestido de novia que llevaba la Reina Victoria cuando se casó con el Príncipe Alberto hizo una aportación más que importante para la cultura de la época y del futuro.

La dama lució un vestido de satén con los hombros al descubierto y lleno de delicados adornos y encajes; pero lo más impresionante de todo, según asegura la revista ‘Mental Floss’, fue el color blanco del mismo, tan blanco “como la nieve”.

No obstante, los estilos del vestido han cambiado mucho desde la época victoriana, pero según reconoce ‘Vanity Fair’, el blanco no fue siempre una elección obvia. Antes de dicha boda real, el rojo y otras tonalidades brillantes eran los colores que lucían las futuras novias. Si bien dentro de la cultura británica y europea la Reina Victoria es la primera persona a la que se le atribuye esta tradición, no fue la primera novia real en vestir dicho color. Por ejemplo, María Estuardo, reina de Escocia, quien ya vistió de blanco cuando se casó con el delfín de Francia, Francisco, en 1558.

Limpiar el vestido

Aunque como indicamos al inicio este color representa simbólicamente a la pureza sexual, algunos historiadores se han apresurado a señalar que contenía más bien un signficado de estatus social. Las novias ricas lo usaban para hacer alarde del hecho de que podían permitirse el lujo de limpiar el vestido, una tarea sumamente difícil en aquellos días.

La boda de la Reina Victoria. (Wikipedia)

“Antes de dominar las técnicas de limpieza, se trataba de un color muy raro y costoso, más como un símbolo de riqueza que de pureza”, confirma Julia Baird, biógrafa de la Reina Victoria, en el artículo de ‘Mental Floss’. “No fue la primera en llevarlo, pero fue ella sin duda la que lo popularizó. Fue tal acontecimiento que los costureros y sastres de toda Inglaterra quedaron encantados por el repentino aumento de la demanda en sus productos”. En la actualidad, casarse de blanco está plenamente normalizado. Rara es la boda, sobre todo por la vía católica, que no tenga a la novia vestida como la nieve.

Fuente: elconfidencial.com