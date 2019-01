Rechazo al SUS: Médicos ratifican paro de 48 horas desde este jueves y no descartan uno indefinido

Médicos ratifican el paro de 48 horas en rechazo al SUS y no descartan uno indefinido

“Se ha indicado a los profesionales que no asistan a sus fuentes de trabajo, no sabemos si será movilizado porque no queremos enfrentamientos con sectores afines al Gobierno”, informó el Presidente del Colegio Médico de La Paz.

Marcha del Colegio Médico de La Paz.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, confirmó hoy que los médicos de todo el país entrarán en un paro de 48 horas, el jueves y viernes, en rechazo al Sistema Único de Salud (SUS), y señaló que no está descartada la idea de parar indefinidamente.

Larrea señaló que los médicos a nivel nacional están llamados a no asistir a sus fuentes de trabajo y señaló que aún se analiza si la medida estará acompañada de movilizaciones.

“Se ha indicado a los profesionales que no asistan a sus fuentes de trabajo, no sabemos si será movilizado porque no queremos enfrentamientos con sectores afines al Gobierno”, aseguró y añadió que la medida servirá para demostrar a la población “las características de los hospitales”.

Por otro lado, Larrea criticó que a pesar de su inaplicabilidad, el Gobierno inicie hoy con el registro de personas para el SUS ; y el anuncio realizado por el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, respecto a contratar 8 mil médicos para la implementación del seguro.

“Seguro creerán que la gente solo se enferma de gripe, porque los médicos de Cuba solo saben curar la gripe”, dijo a tiempo de calificar al actual Gobierno como “el más mentiroso de la historia”. Oxígeno / La Paz