Tezanos Pinto afirma que Morales usó Palacio para hablar de su inexistente hijo con Zapata

El Defensor del Pueblo intentó justificar el uso de la Defensoría del Pueblo para hablar de sus problemas conyugales.

El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, comparó su situación con la del presidente, Evo Morales. Dijo que la máxima autoridad del Estado informó desde el Palacio de Gobierno sobre su inexistente hijo con su expareja, Gabriela Zapata.

“Si recordamos cuando se sabe que el Presidente (Evo Morales) tenía un hijo con la señora (Gabriela) Zapata, el presidente informó desde Palacio de Gobierno y se desmintió que existía un hijo, que estos hechos que hacen a la vida de las personas pueden afectar y son de interés de la opinión pública, sostuvo.

Este lunes, Tezanos Pinto convocó a una conferencia de prensa en la Defensoría del Pueblo para informar sobre sus problemas conyugales. Reconoció haber sido infiel en su matrimonio y que producto de ese hecho su esposa lo estaba chantajeando.

El Defensor fue cuestionado por el uso de un bien público para ventilar sus asuntos privados, es decir, los problemas con su esposa. La diputada Susana Rivero (MAS) fue categórica, afirmó que Tezanos Pinto hizo “uso indebido de los bienes del Estado”

Comentó que cuando el Mandatario tuvo que enfrentar el caso Zapata no llamó a la prensa a su domicilio para plantear el lío, porque el tema iba más allá del espacio privado. “El presidente (Evo Morales) no tuvo que invitarles a su casa para hablar si tuvo o no un hijo, esto es un hecho que trasciende el ámbito particular”, sostuvo, comparando su situación con la de Morales.

De esta manera argumentó que no existe justificación para que renuncie. “Por esto no se puede renunciar, hay que tener entereza para asumir el encargo social, hay que trabajar en eso”, afirmó.

El caso Zapata explotó el pasado febrero de 2016, después que el periodista Carlos Valverde reveló que era expareja del Presidente, además dijo ambos tenían un hijo, cosa que fue admitida por Morales, aunque después de las indagaciones se determinó que el supuesto hijo no existía.

El caso también fue vinculado a un tema de tráfico de influencias, porque Zapata usaba la existencia del supuesto hijo para que se le abran las puertas en entidades del Estado e incluso ocupaba un alto cargo con una de las empresas chinas Camc que tenía millonarios contratos con el Estado boliviano.

Tezanos Pinto planteó el tema para justificar su conferencia de prensa en una entidad del Estado. Este miércoles, su esposa lo denunció por violencia familiar y doméstica.

Fuente: https://www.noticiasfides.com