Tres detenidos por violación en motel intentan obtener su libertad

Los mismos vocales que postergaron la apelación la semana pasada conocerán hoy el caso. El expediente ya fue enviado al Palacio de Justicia junto con los informes sicológico y social de la víctima

EL DEBER

Tres de los detenidos por la violación a una joven de 18 años en el motel Deluxe, Alejandro Saavedra Saavedra, José Antonio Rosales Parada y Jorge Andrés Justiniano Parada, estarán hoy ante un tribunal en busca de revertir su encarcelamiento para poder defenderse en libertad del proceso en su contra.

La audiencia de apelación se instalará a las 9:00 de hoy en la sala penal tercera del Palacio de Justicia de los magistrados Sigfrido Soleto y Zenón Rodríguez. Son los mismos vocales que la semana pasada conocieron la apelación pero que tuvo que suspenderse ante la falta de documentos del expediente que radicaban en el juzgado cautelar donde se ordenó la detención de los imputados.

Según ambas partes del proceso, los detenidos deben ser trasladados hoy a la sala penal del Palacio de Justicia, pues su presencia es uno de los requisitos legales para que la audiencia se desarrolle con normalidad.

Informe sicológico y social

El expediente completo del caso que cuenta con dos cuerpos y casi 300 fojas fue remitido la tarde de ayer desde el juzgado cautelar del juez Roberto Arias hasta el Palacio de Justicia.

Dos documentos nuevos considerados de vital importancia dentro de las diligencias fueron añadidos. Se trata del informe sicológico a la joven y del informe social elaborado por las instancias que conforman la investigación. Estos informes fueron adjuntados, pues la defensa de los detenidos en reiteradas oportunidades cuestionó que no existían declaraciones de la víctima, entrevista sicológica ni informe social. La Fiscalía pudo certificar que esas diligencias se cumplieron en los plazos establecidos.

Después de que la madre de la víctima rompiera el silencio y hablara con EL DEBER denunciando a un poder económico y toda clase de influencias para obstruir las investigaciones en busca de la impunidad, ayer el abogado Winter Hinojosa, que defiende a uno de los detenidos, dijo que todo lo que se habla en los medios de comunicación son solo palabras, que no hay pruebas y que en las pesquisas se conocerá la verdad.

Viceministras en Santa Cruz

Las viceministras de Justicia y de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, además de la directora de transparencia Melvi Jaramillo, se reunieron ayer con la madre de la víctima, abogados y fiscal departamental para expresarle respaldo para una investigación imparcial.

En la jornada

ROSALES NO ENTREGÓ CELULARSegún la defensa de la víctima, el detenido José Antonio Rosales no entregó su teléfono celular para realizar el desdoblamiento, aduciendo que no usa estos aparatos.

PERITAJE A TELÉFONOSExiste un requerimiento fiscal para desdoblamiento de los teléfonos celulares detenidos, pero no se ha adjuntado el material físico (los teléfonos) para el peritaje.

Fuente: eldeber.com.bo