A un mes del inicio de operaciones de la Gestora, rentabilidad de AFP se hunde más

Gestora Pública de Bolivia: Actividades de nueva entidad se postergaron en 3 ocasiones.

La Paz. Oficinas de Futuro de Bolivia AFP, en la plaza del Estudiante. Foto: Álvaro Valero





A un mes del inicio de las operaciones de la Gestora Pública, la rentabilidad de los aportes de los trabajadores para su jubilación se hunde más. El rendimiento de las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, a diciembre de 2018, llegó a 1,70%.

En el caso de BBVA, el rendimiento de los aportes de los trabajadores a diciembre del año pasado alcanzó a 1,89%, mientras que de Futuro de Bolivia fue de 1,52%, según datos extraídos de los sitios web de ambas administradoras.

El 26 de septiembre de la pasada gestión, La Razón publicó que el rendimiento de los aportes de los trabajadores para su jubilación registró en promedio una tasa de 2,10% al 18 de ese mismo mes.

Las administradoras Futuro de Bolivia y BBVA Previsión se hicieron cargo de los recursos para la jubilación en junio de 1997 con la promulgación, el 29 de noviembre de 1996, de la Ley de Pensiones.

El 26 de junio, el exministro de Economía y Finanzas Públicas Mario Guillén Suárez indicó a este medio que la rentabilidad de las pensiones está en función a las inversiones que realizan ambas AFP. Además, consideró que el rendimiento de las pensiones se debe analizar a largo plazo y no de forma coyuntural, ya que el porcentaje actual varía con relación a anteriores gestiones.

Los aportes que son administrados por ambas AFP son invertidos en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), Depósitos a Plazo Fijo (DPF) y bonos de empresas que son colocados en la Bolsa de Valores. La rentabilidad obtenida por estas inversiones determina la pensión de los trabajadores que realizan sus aportes.

La rentabilidad de las AFP es la más baja de la región. En 2017, el rendimiento de las administradoras de Perú llegaba a 12,69%; en Chile, el promedio fue de 7,7%; mientras que en Colombia llegó a 9,69%. En Uruguay fue de 5,07%.

Para que haya una mejora en la rentabilidad de los aportes de los trabajadores, el Gobierno —a través de la nueva Ley 065 de Pensiones, del 10 de diciembre de 2010— estableció la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual iniciará sus operaciones a partir de marzo de la presente gestión.

El 14 de enero de 2015, el Gobierno aprobó el Decreto 2248 que definió la constitución de la Gestora Pública que debía iniciar operaciones en un plazo no mayor a 18 meses a partir de su publicación, fecha que culminaba el 15 de julio de 2016. No obstante, el Ejecutivo determinó, a través del Decreto 2802, postergarlo hasta el 15 de septiembre de 2017.

El 20 de septiembre de 2017, el Gobierno aprobó el Decreto 333 que establecía una nueva ampliación de 18 meses para el inicio de operaciones de la Gestora Pública. Ese plazo vence el 20 de marzo de este año. A un mes y ocho días de que la Gestora inicie operaciones, este medio consultó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas si se puede tener alguna información sobre el particular, pero se informó que aún se trabaja en este tema.

Uno de los retos de la Gestora es mejorar la rentabilidad. El experto en temas de pensiones Gustavo Rodríguez consideró que el problema del bajo rendimiento de los aportes no cambiará si el Gobierno no aplica políticas que “establezcan una tasa mínima de rentabilidad”; caso contrario, los más afectados serán los trabajadores. “Con la Gestora esto (la baja rentabilidad) va a continuar si es que no establecemos tasa mínima y cualificamos inversiones”, dijo.

La Razón / Yuri Flores / La Paz