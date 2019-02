Barbra Streisand contesta a la carta de un famoso fan 47 años después

Richard E. Grant y Barbra Streisand. CORDON PRESS

El actor Richard E. Grant, nominado al Oscar, le mandó una original misiva a la actriz cuando apenas tenía 14 años

Con sinceridad, espero que esto te llegue personalmente. Todavía no me conoces, pero te escribo para ofrecerte una idea que creo que podrías considerar. Me llamo Richard y vivo en un pequeño reino africano llamado Suazilandia, al sudeste de África. Desde que vimos Funny Girl, mi familia y yo nos hemos hecho grandes seguidores tuyos. He seguido con atención toda tu carrera. Tenemos todos tus discos. Yo tengo 14 años. He leído en los periódicos que estás muy cansada y que tienes mucha presión por tu fama y por tu fallido romance con el señor Ryan O’Neal. Me gustaría ofrecerte unas vacaciones de dos semanas, o más, en nuestra casa, que es muy bonita y tiene una piscina y vistas preciosas al valle de Ezulwini. Es lo que los suazis llaman Valle del Paraíso. Creo que estarás de acuerdo cuando lo veas. Aquí podrás descansar. Nadie te molestará y te aseguro de que no te encontrarás con multitudes en las calles porque tus películas solamente se ven en nuestro único cine durante tres días, así que no mucha gente sabrá quién eres, no tendrás oportunidad de que te molesten. Por favor, considera esta pausa de forma seria. Siempre serás bienvenida.

As a lifelong fan of someone you’ll understand what it meant for me to take this snap outside the home of @BarbraStreisand Asked Security for permission & he replied ‘It’s a public road, but thanks for asking’ Wrote her this letter when I was 14. My wife is very understanding! pic.twitter.com/3SohXKpgZT