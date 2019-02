Canciller dice que no merece debate lo del “jefe indio”

EL DEBER

“Ese es un tema que no merece debate en este momento”. Así el canciller Diego Pary evitó pronunciarse respecto a si se considera racismo que Nicolás Maduro haya llamado “jefe indio del sur” a Evo Morales.

“Creo que lo importante es concentrarnos en los temas importantes en este momento. Hay un debate internacional sobre la situación de Venezuela, ha habido una sesión del Consejo de Seguridad y nosotros seguiremos defendiendo estos principios que son centrales en el derecho internacional la defensa de la soberanía de los estados”, dijo Pary este miércoles.

En medio de la polémica, el senador Edwin Rodríguez, candidato vicepresidencial de Bolivia Dice No, afirmó que si el MAS no hace nada ante la discriminación de Nicolás Maduro, él defenderá al presidente Evo Morales, porque es de su sangre y ambos tienen la cara “cobriza”. “Si los parlamentarios de don Evo no lo defienden, yo lo haré”. /Erbol.

