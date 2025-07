Iglesia Católica observa un ambiente electoral con “guerra sucia y una escandalosa manipulación judicial”

La iglesia agrega que niños, jóvenes, padres de familia y trabajadores merecen un futuro donde reine la verdad, la justicia y la fraternidad.

“Aunque el mundo con sus ideologías no nos lo puede dar, no por ello dejaremos de buscarlo con la esperanza puesta en el Reino de Dios y su justicia. No nos dejemos vencer por la oscuridad, sino encendamos con fe la luz del Señor que jamás se apaga”, señala el comunicado.

La situación económica de Bolivia no es favorable. El jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que entre enero y junio, la inflación alcanzó el 15,53% y duplica la proyección del Gobierno para todo el 2025

El viernes el mismo INE reportó que el 2024 se registró crecimiento del PIB de solo el 0,7%, cuando el Gobierno proyectaba el 3,5%.