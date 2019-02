El emotivo mensaje de despedida de Pelé a su amigo Gordon Banks

Para muchas personas, su recuerdo de Gordon Banks está definido por la parada que me hizo en 1970. Entiendo por qué.Ese salvamento es uno de los mejores que he visto, tanto en mi vida (como jugador), como en los miles de partidos que he visto desde entonces.Cuando eres futbolista sabes de inmediato qué tan bien le has pegado a la pelota. En aquella ocasión, rematé con la cabeza exactamente como esperaba. Exactamente a donde quería que fuera. Y estaba listo para celebrar.Pero entonces este hombre, Banks, apareció como una especie de fantasma azul, así es como lo describiría. Vino de la nada e hizo algo que pensé era imposible. Empujó mi cabezazo de alguna forma hacia un lado y afuera. No podía creer lo que veía. Incluso ahora, cuando lo veo, no lo puedo creer. No puedo creer cómo se movió tan lejos y tan rápido.Después anoté muchos goles en mi vida, pero mucha gente, cuando se encuentra conmigo, siempre me pregunta sobre aquella salvada. Aunque ciertamente fue fenomenal, mi recuerdo de Gordon no está definido por ese momento, sino por su amistad. Era un hombre amable y cálido que le dio mucho a la gente.Me alegra que haya hecho esa parada porque fue el inicio de una amistad que siempre atesoraré. Cuando nos encontrábamos, era como si nunca nos hubiéramos separado.Hoy tengo una enorme tristeza en mi corazón y envío mis condolencias a la familia de la que estaba tan orgulloso.Descansa en paz, amigo mío. Sí, fuiste un portero con magia. Pero también eras mucho más. Eras un buen ser humano.