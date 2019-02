Fondo Indígena: a 3 años, hay 9 casos pendientes en la Llajta

En el país se dictó un par de sentencias de más de una centena que restan. El Director Nacional del FDI informó que en otros departamentos recuperaron 23 millones de bolivianos.

MELISSA REVOLLO P.

EL DIRECTOR NACIONAL DEL FDI, BRAULIO YUCRA, EXPLICA DETALLES DE LOS PROYECTOS, EN LA GOBERNAICÓN DE COCHABAMBA.



A tres años del inicio de los procesos por supuestas irregularidades en los proyectos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), ninguno de los nueve casos que hay en Cochabamba concluyó ni se recuperó dinero en el departamento.



El director nacional del ahora Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Braulio Yucra, informó ayer los detalles de los nuevos proyectos. Sobre las antiguas obras y los procesos, dijo que su Dirección es parte querellante junto a instancias como la Contraloría General del Estado.



“Vamos a hacer un seguimiento estricto, para que, al margen de recuperar los recursos económicos, se establezca precedente en el país (…), porque los recursos tienen un fin y deben utilizarse de manera honesta y transparente”.



Manifestó que ya se dictó sentencia por un caso registrado en Pando y, hace un par de semanas, hubo otra sentencia en Tarija.



De los más de 153 proyectos del Fondioc que fueron denunciados ante la Fiscalía, nueve están en Cochabamba.



El Director Nacional del FDI explicó ayer que esos casos continúan activos, aún no concluyeron, y los plazos de avance dependen del Ministerio Público.



Los proyectos denunciados en el departamento son la Carpintería Comunitaria en Monte Sinaí y Trinidadcito en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Yuracaré, que solicitó 859 mil, y el Fondioc entregó 526 mil; el Establecimiento de Sistemas Agroforestales en la TCO Yuqui Ciri, con un monto total de cerca de 849 mil bolivianos y, según los registros, hubo una transferencia de 314 mil; la Construcción de un Sistema de Microriego en la Comunidad de Patapata, para la cual el monto solicitado fue de 824 mil bolivianos y el desembolso de 411 mil; el Apoyo a la Revalorización de Nuestra Producción en el Ayllu Kirkiawi, Japi Wilage en el municipio de Bolívar con 761 mil bolivianos, de los que recibieron 649 mil; y la Producción de Estevia en la Central Sindical 25 de Octubre, que pidió 866 mil bolivianos y solo recibió 373 mil.



Además, está la Implementación de Ecoturismo Comunitario y Diversidad Acuática Sindicato Playa Alta Central 22 de Mayo en Entre Ríos, que pidió 958 mil bolivianos y les dieron 450 mil; la Implementación de Sistema de Micro Riego en Rosasani, con un monto de 559 mil bolivianos, de los cuales recibió 192 mil; el Apoyo a la Producción Sostenible y Comercialización de variedades de Papa Nativa, en las Comunidades Huasa Mayu y Pairumani del municipio de , con 980 mil bolivianos, de los cuales, según los registros, hay 775 mil entregados; y la Transformación de la producción de Papa en Chuño y Derivados en el Ayllu Aransaya de la provincia Tapacarí, proyecto para el que se presupuestó 985 mil bolivianos y se transfirió 394 mil.



Yucra informó que en Cochabamba todavía no se recuperaron recursos.



Con el cierre técnico y administrativo del Fondioc en 2018, en todo el país, se recuperaron 23 millones de bolivianos.



“Esperamos que ya generando coacción y con las auditorías respectivas ese monto aumente”.



Acotó que hay procesos en etapa de juicio oral. Aguardan sentencias, condenatorias o absolutorias, para, además, lograr la recuperación de los recursos.

Existen cuatro acciones para el control

Para el control de los recursos en el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), hay cuatro acciones.



Entre otras, las irregularidades en el anterior Fondo Indígena se dieron porque los recursos, 73 millones de bolivianos, fueron depositados a cuentas personales de dirigentes.



El director nacional del FDI, Braulio Yucra, dijo que, ahora, las transferencias se hacen a las alcaldías. Previamente, se realiza la preinversión, y los proyectos a diseño final pasan por una revisión para que sean técnica, económica, financiera y medioambientalmente sustentados. “Estas obras deben tener sostenibilidad en el tiempo”.



Una vez que se concluyan las obras, habrá auditorías externas a cargo de consultoras o auditores que hayan hecho una declaración de objetividad e independencia ante la Contraloría, “de tal manera que no haya un mínimo de indicio de irregularidad”.



Además, el FDI creó una unidad para el seguimiento a la conclusión de las obras y también del cumplimiento de los acuerdo a lo que está establecido en sus metas.



Por otro lado, los recursos no son acumulables. Si se registran conflictos, por falta de consenso u otros motivos, podrían perder los recursos. Esto puede ocurrir en “municipios de alta complejidad”, con conflictos políticos o legales.



Expresó que Quillacollo “es un tema complejo”, por lo que está en análisis. Aclaró que, cuando las alcaldías no cumplen con el proceso de ejecución, se revierten los recursos. “Si es que los municipios tienen dificultades, de acuerdo con el convenio firmado no tenemos que generar ninguna demanda, procederemos al débito automático”.

Apuntes





El nuevo Fondo



En Cochabamba, el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) realiza 234 obras con una inversión de más de 463 millones de bolivianos, de los cuales el Gobierno nacional aporta con más de 411 millones, según Braulio Yucra.



Existe contraparte económica de los municipios.



El FDI arrancó en mayo de 2017 con una nueva modalidad de trabajo. Las principales beneficiadas con obras siguen siendo las organizaciones sociales. El proceso de preinversión y ejecución está a cargo de los gobiernos municipales.







Dos carteras



En el departamento, en 2017, con la primera cartera, se avanzaron proyectos en beneficio de 706 comunidades con 49 mil familias.



La inversión fue de 250 millones de bolivianos. De esos recursos, el Gobierno nacional invirtió 219 millones y las alcaldías dispusieron una contraparte de más de 31 millones.



De 123 obras en Cochabamba, ya se concluyeron 98.



Entre esas obras, ayer se inauguraron puentes en el municipio de Tiquipaya, obras de un costo mayor a los 6 millones de bolivianos.



En 2018, se accedió a la segunda cartera en la que se aprobaron 111 proyectos con una inversión de 212 millones de bolivianos, de los cuales el Gobierno nacional comprometió más de 199 millones.



Yucra aseguró que muchos de los proyecto de esta cartera ya iniciaron obras y otros, la mayoría, está en proceso de licitación.



De ambas carteras, se beneficiarán más de 88 mil familias cochabambinas.







Distribución



El programa del FDI, según explicó Yucra,realiza una distribución equitativa.



Para los municipios que cuentan con cinco concejales se otorga hasta 4 millones de bolivianos. Los que tienen siete concejales disponen de hasta 5.5 millones y a los que tienen de 9 millones a 11 millones hasta 7 millones de bolivianos.



“Todos los municipios del departamento están siendo beneficiados con estos recursos todo. El proceso de adjudicación es transparente”.







Los desembolsos



Cuando los proyectos son aprobados y se cumple con los procesos de licitación correspondientes, se transfiere entre el 20 por ciento y 40 por ciento de los recursos.



Para el resto de los desembolsos, se consideran las planillas de avance de obras.

Fuente: Opinión