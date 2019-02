García Linera: Evo Morales nuevamente va ser reelecto

Pide lograr “una victoria contundente”

El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró, en el ampliado nacional del oficialismo que se realizó en Cochabamba, que presidente Evo Morales nuevamente va ser reelecto por la inmensa mayoría del pueblo boliviano en las Elecciones Generales de octubre próximo, por lo cual, instó a los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) garantizar la victoria en los comicios.

“En nuestro trabajo (…) de este instrumento político se tiene que garantizar la victoria, de tal manera que en octubre, le digamos a Bolivia sí, adelante, Bolivia sigue para arriba, sigue con progreso, sigue con bienestar, porque nuestro presidente Evo Morales nuevamente va ser reelecto por la inmensa mayoría del apoyo del pueblo boliviano”, afirmó García en el ampliado nacional del MAS que se realizó el sábado en el trópico de Cochabamba.

El segundo mandatario dijo a los militantes presentes que “estamos aquí para afianzar nuestras tareas” para garantizar el triunfo. García Linera señaló que los comicios de octubre próximo “no es una Elección más, es la Elección que va definir el destino alegre, positivo y ascendente de Bolivia o el retroceso, la caída a un abismo sin límite. Eso se va definir”, agregó.

Advirtió a los militantes que si el Movimiento al Socialismo (MAS) no logra “una victoria contundente” en las Elecciones “no va ver estabilidad política, ni estabilidad social ni crecimiento económico”. Dijo que es tarea que todos los partidarios promover el triunfo del oficialismo para no volver al pasado, que en su criterio, destruyó la economía del país.

“Hermanos, si no se logra una victoria contundente del instrumento político no va ver estabilidad política. Si no hay estabilidad política, no hay estabilidad social. Si no hay estabilidad social, no hay economía, no hay crecimiento económico. ¿Por qué Bolivia no creció en 180 años? Porque cada vez había un presidente, cada tres años vez había levantamientos (…)”, manifestó.

En criterio de García Linera, en Bolivia el único que puede garantizar el crecimiento económico, la estabilidad política y la estabilidad social es Evo Morales. Dijo que sólo el líder del MAS puede lograr salud y educación, lo que implica desarrollo.

“Queremos empleo para los hijos, queremos desarrollo, carreteras, salud y educación, (entonces es necesario) estabilidad política y estabilidad social. La clave, la llave del crecimiento económico de Bolivia es la estabilidad política, es estabilidad social; y eso, el único que puede garantizar en Bolivia es el presidente Evo Morales (…)”, sostuvo.

Fuente: erbol.com.bo