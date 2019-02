Hugo Dellien entra al Córdoba Open y cae ante Albert Ramos

El tenista nacional Hugo Dellien, eliminado el sábado en el cuadro de clasificación del Córdoba Open, recibió ayer, 40 minutos antes del inicio de la fase de dieciseisavos, la posibilidad de ingresar al cuadro principal y enfrentar al español Albert Ramos.

Esta decisión de invitar a uno de los “lucky losers” de la fase previa es habitual en los torneos de tenis. Además, el “Tigre” se vio beneficiado porque el rival de Ramos, el chileno Cristian Garín, no llegó a Córdoba por un problema de conexión de vuelos y pidió postergar su cotejo, algo que la organización desestimó, según informó el equipo de prensa de Hugo Dellien.

La suerte de Dellien no fue mejor en su presentación, ya que cayó 2-1 ante el español, quien en su momento llegó a ocupar el puesto 17 del ranking mundial de ATP.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Dellien vendió cara su derrota ante Ramos, que sueña con volver a estar en la élite del tenis mundial.

En el primer set, Ramos y Dellien protagonizaron una gran contienda que se definió en favor del hispano en el tiebreak, por 7-6.

En el segundo set, Dellien estudió bien al rival y lo superó con un contundente 6-4, obligando así a definir el pase a octavos de final en un tercer set.

La suerte se puso del lado del español, quien en el tercer set consolidó su pase por 6-3.

Más allá de su repentina inclusión en el cuadro principal y su posterior eliminación, Dellien demostró un gran nivel y el motivo por el que se halla rozando el top 100.

El tenista beniano ahora apunta a jugar desde el 11 de febrero en el torneo ATP Buenos Aires 250, evento que también servirá para sumar los puntos necesarios y así alcanzar mejorar su posición en el ranking.

Para 2019, el deportista nacional no sólo pretende retornar al top 100 de ATP, sino pasar el top 90 y así tratar de llegar paulatinamente a los puestos de vanguardia

Además, Dellien se convierte en una de las cartas de Bolivia para encarar el Grupo II Zona Americana de Copa Davis, donde nuevamente el país apunta al ascenso al Grupo I para 2020 y seguir creciendo en este deporte.

CARREÑO BUSTA SE RETIRA DE CÓRDOBA

El español Pablo Carreño Busta, 23 del ranking mundial, se retiró ayer del torneo ATP de tenis de Córdoba por una lesión en el brazo derecho en su partido de la segunda rueda contra el argentino Pedro Cachin.

Carreño Busta, cuarto preclasificado del torneo, había ganado por 7-6 (7/3) el primer set y había cedido su saque en el primer juego del segundo parcial cuando pidió asistencia médica por dolencias en el brazo derecho, pero no se recuperó y desistió de continuar.

“El dolor creció poco a poco durante el set. A medida que iba pegando la derecha me iba molestando, y después del primer juego no me veía como para seguir”, explicó Carreño Busta. (Afp).